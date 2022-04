Dead Cells accueille le DLC "The Queen and the Sea" et divise son prix par deux

Alban Martin

Le DLC "The Queen and the Sea" de Dead Cells annoncé précédemment par Motion Twin et Playdigious pour iOS et Android est enfin disponible. Cette extension payante apporte de nouveaux biomes, de nouvelles armes et de nouveaux boss, en plus d'une mise à jour gratuite massive sur iOS et Android comprenant le contenu des mises à jour "Everyone is Here" et "Practice Makes Perfect".

Dead Cells passe en version 2.7 sur App Store et Play Store

NOUVELLE MISE À JOUR GRATUITE - Une nouvelle salle d'entrainement et pleins d'objets venant de vos jeux indés favoris!



DLC QUEEN AND THE SEA - Nouveaux biomes, monstres, boss, armes et objets

Avec la mise à jour d'aujourd'hui pour Dead Cells sur mobile, le jeu est désormais en phase avec la version 2.7 pour PC et consoles. La version 2.8 "Break the Bank" est arrivée très récemment sur les autres plateformes, mais Playdigious s'efforce de réduire le délai entre les mises à jour pour les appareils mobiles au fur et à mesure du temps.



Regardez ci-dessous la bande-annonce de lancement du DLC sur mobile :



Le DLC Dead Cells Queen and the Sea est disponible dès maintenant au prix de 3,99 € sur les plateformes mobiles, soit un euro de moins que sur PC et consoles. Pour célébrer la sortie de l'extension, Dead Cells est actuellement en promotion sur iOS et Android pour une durée limitée à -50%. Si vous n'avez pas encore acheté Dead Cells sur mobile, c'est donc le moment.



Pour mémoire, Dead Cells est un roguevania magnifiquement réalisé qui est un savant mélange d'action et de plateforme en 2D. Les combats nerveux sont aussi nombreux que corsés avec une multitude d'armes et de compétences à développer pour parvenir à vaincre des boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité !

