Dead Cells: The Queen and the Sea : un nouveau DLC à venir début 2022

Depuis le mois d'août 2019, nous avons le plaisir de pouvoir retrouver l'excellent Dead Cells (v2.4.2, 1,1 Go, iOS 12.0) sur l'App Store. Ce roguevania a eu le droit à un développement compliqué, qui a demandé beaucoup de temps afin de proposer une version équivalente à celle sur Nintendo Switch.

Seulement, le travail a porté ses fruits, puisque le jeu a rencontré un très beau succès auprès des joueurs et les développeurs continuent de travailler dessus pour amener des mises à jour avec du nouveau contenu. Une annonce a eu lieu aujourd'hui, nous apprenant qu'un nouveau DLC verra le jour début 2022. Voici son trailer :

Dead Cells aura le droit a du nouveau contenu en 2022

Motion Twin vient d'annoncer un nouveau DLC payant pour Dead Cells sur PC et consoles, suite à la récente mise à jour " Everyone is Here " qui a ajouté de nombreux crossovers. Intitulé " The Queen and the Sea ", celui-ci apportera au jeu deux nouveaux biomes en fin de partie, un boss spécial, une nouvelle fin et bien plus encore.



À noter que pour le moment, l'annonce n'a pas mentionné les mobiles, mais on imagine que nous y aurons le droit un peu plus tard.



