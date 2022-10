La conférence Minecraft Live 2022 dévoile la mise à jour 1.20 à venir sur mobile

Ce week-end, Mojang et Microsoft ont révélé un certain nombre de nouvelles informations sur le célèbre jeu Minecraft. Si vous n'avez pas suivi le jeu récemment, la grande mise à jour "Wild" est arrivée en même temps que le support du clavier et de la souris sur iOS.



Cette fois, lors de la Minecraft Live 2022, nous avons eu droit à la révélation de la grande mise à jour 1.20 qui n'a pas encore été nommée. Cette mise à jour apportera une foule de chameaux, les panneaux suspendus, les bibliothèques ciselées et l'artisanat en bambou. L'équipe a également révélé l'arrivée de nouveaux skins par défaut dans le lanceur de Minecraft, ainsi que les DLC à venir.

Minecraft s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour

Regardez la révélation de la mise à jour 1.20 de Minecraft en vidéo ci-dessous :

Le gagnant du vote de la foule de cette année est le renifleur qui présente des œufs cachés dans des ruines sous-marines. Le renifleur vous aidera à trouver des graines anciennes une fois qu'il aura grandi. Côté magasin, Minecraft recevra le DLC Batman, avec la Batcave, la Tour Wayne et bien d'autres choses encore, pour affronter Poison Ivy, Harley Quinn, etc. Un nouveau DLC Frozen Planet II sera également proposé par Minecraft et BBC Earth. Ce DLC sera disponible le 18 octobre.

Les autres jeux Minecraft

En dehors des annonces concernant le jeu principal Minecraft, il y a eu des mises à jour sur Minecraft Dungeons et Minecraft Legends qui ne sont toujours pas portés sur mobile.

Les détails concernant le nouveau contenu de ces jeux (orienté Halloween pour l'occasion) pour PC et consoles sont disponibles sur le blog officiel.



Si vous n'avez pas joué à Minecraft depuis un certain temps, n'hésitez pas à vous lancer, même si la version AR a connu une vie courte et difficile.

Télécharger Minecraft à 7,99 €