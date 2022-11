Wreckfest Mobile dévoile ses options de personnalisation des contrôles en vidéo

Quelques jours avant sa sortie officielle, le titre de HandyGames et Bugbear Entertainment, revient sur le devant de la scène pour partager une vidéo dévoilant les options de personnalisation des contrôles. Celui qui nous avait beaucoup plu sur PS5 arrive en effet sur mobiles la semaine prochaine, le tout à prix cassé. Après l'annonce, les précommandes et la bande-annonce, place à du concret.

Celui qui propose une action de tous les instants dans des courses folles et très régulièrement hachées par les accidents nous arrivera le 15 novembre. En attendant, HandyGames a publié une nouvelle vidéo de Wreckfest Mobile présentant les options de personnalisation de la manette et des contrôles tactiles. Le studio a également confirmé des paramètres graphiques modifiables.



Regardez la vidéo ci-dessous :

Everyone can play #Wreckfest #mobile, even your grandma.😉 Place, resize, change everything to your liking. If you're unsure what fits best, feel free to get some inspiration from us! The challenge is yours.🏎️#mobilegames #handygames #racing #demolition pic.twitter.com/1tsbYFRyr9