Découvrez le jeu JRPG "Atelier Resleriana" sur mobile (+ vidéo)

Suite à l'annonce de la sortie imminente du jeu, Koei Tecmo et Akatsuki Games ont publié une nouvelle bande-annonce pour Atelier Resleriana, le dernier opus de la série. Si le jeu de rôle est déjà disponible au Japon sur mobile, sa sortie mondiale se fera sur iOS, Android et Steam, début 2024.

Découvrez Atelier Resleriana

Par rapport au précédent opus, Atelier Resleriana ajoute un nouveau héros, des personnages en 3D, des combats tactiques basés sur la chronologie, et bien plus encore. La nouvelle bande-annonce d'Atelier Resleriana retrace l'histoire du jeu avec une narration en japonais et des sous-titres en anglais.



Dans "Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator", le royaume de Lantarna, autrefois prospère grâce aux bienfaits d'une comète blanche et à l'art de l'alchimie, voit cet art décliner et être oublié après la disparition de la comète. Des années plus tard, deux filles se rencontrent dans un coin de Lantarna : Resna, une adepte de l'alchimie voyageant vers la source du miracle au bout du monde, et Valeria, une amnésique vivant en ville et travaillant dur.



Regardez la nouvelle vidéo ci-dessous :

C'est quoi la série Atelier ?

Atelier est l'une des séries de JRPG les plus connues (avec Tales, Trails, etc). Elle a gagné en notoriété avec la sortie d'Atelier Ryza. Les jeux sont axés sur l'alchimie, la fabrication d'objets et l'interaction entre les personnages. Les histoires n'ont pas pour but de sauver le monde, mais le personnage principal réalise son rêve ou résout des problèmes locaux.

Atelier a une base de fans dévoués, qui ont tous été bouleversés lorsqu'ils ont appris que la dernière version, Resleriana, allait être un jeu gacha. C'est comme si Square Enix avait annoncé que Final Fantasy 17 serait un jeu à gacha.

Notre avis sur Atelier Resleriana

Resleriana s'inspire des jeux de gacha RPG à succès "Heaven Burns Red" et "HSR", en particulier dans son système de combat qui utilise des mécanismes de JRPG au tour par tour. Les joueurs peuvent utiliser des compétences faibles ou fortes qui affectent la vitesse du tour, ainsi qu'une mécanique unique de rafale qui repose sur l'atterrissage sur des emplacements spécifiques de la ligne temporelle pour activer des mouvements puissants. La manipulation de la ligne temporelle pour sécuriser les emplacements d'éclatement et retarder les tours de l'ennemi, ainsi que l'utilisation d'objets pour obtenir des tours bonus, sont au cœur de la stratégie de combat.



Le jeu comprend différentes étapes pour l'exploitation des ressources, avec une fonction de balayage pour les niveaux terminés, et des donjons qui offrent une expérience d'exploration linéaire axée sur la collecte de points et l'engagement visuel. L'aspect collecte fait un clin d'œil à la série "Atelier", bien qu'il soit simplifié pour Resleriana, avec l'option de balayer les donjons une fois les niveaux terminés pour une expérience plus rationnelle.



L'artisanat reste un élément central de "Resleri", où les joueurs débloquent des recettes, rassemblent des matériaux et fabriquent des objets en utilisant un système de mana qui est intégré au scénario en tant que ressource rare dans le monde du jeu. L'artisanat consiste à combiner des personnages et des objets de couleurs spécifiques pour les aligner sur les exigences des recettes, en introduisant des effets de traits qui sont déterminés par le RNG. Le système actuel n'implique pas l'utilisation d'objets artisanaux comme ingrédients, mais de futures mises à jour pourraient introduire cette complexité pour faire écho aux jeux Atelier traditionnels, en permettant l'héritage de traits.



En bref, c'est un bon Atelier, mais le modèle économique pourra en décevoir plus d'un à la longue.

Télécharger Atelier Resleriana

Atelier Resleriana sera un jeu gratuit lors de son lancement, tout comme la version japonaise parue en septembre 2023. Pour l'instant, la date de sortie mondiale d'Atelier Resleriana n'a pas été annoncée, mais la fiche de l'App Store indique le 31 janvier.



Si vous souhaitez essayer Atelier Resleriana lors de son lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS, le pré-enregistrer sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Atelier Resleriana