Découvrez la série interactive Silent Hill Ascension sur mobile !

Les studios Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games et dj2 Entertainment l'avaient annoncé en début de mois, Silent Hill : Ascension est désormais disponible sur iOS et Android.



Ce spin-off de la saga de Konami a beau reprendre l'atmosphère inimitable de Silent Hill, il s'agit d'un tout autre jeu, d'une expérience vidéoludique à savourer tous les jours. Explications.

Le survival horror est de retour

Silent Hill : Ascension se présente, de l'aveu de ses concepteurs, comme une série interactive en streaming qui se déroule dans l'univers des jeux d'horreur classiques.

Jacob Navok, producteur exécutif du jeu et PDG du studio Genvid, a déclaré :

J'utilise l'expression "première mondiale" à dessein, car Silent Hill : Ascension n'est pas un jeu", il s'agit d'une série en streaming où vous, le public, participez en direct pour déterminer ce qui se passe. C'est vous, et le reste de la communauté, qui déciderez du sort des personnages.

Cela ne signifie pas pour autant qu'Ascension est une série en prise de vue réelle. Il s'agit véritablement d'un jeu vidéo, mais conçu comme ce qu'on retrouve sur Netflix, Apple TV+ et autre Canal+, avec un scénario à dérouler sur la durée.



L'objectif affiché est de publier chaque jour un nouveau contenu qui fera progresser l'histoire et offrira aux joueurs davantage de décisions et de défis à relever. Leurs progrès seront regroupés dans des épisodes hebdomadaires qui constitueront "la somme des interactions de la communauté avec Silent Hill : Ascension". Le développeur Genvid Technologies, qui a collaboré avec Konami et Bad Robot Games sur le projet, prévoit de mener la série pendant six mois.



Les éléments interactifs ne dépendent pas que de vous, mais de l'ensemble des joueurs en ligne. Par exemple, si suffisamment de spectateurs échouent, le personnage échoue avec eux, ainsi que les énigmes en cours.

Découvrez la bande-annonce officielle de Silent Hill Ascension sur mobile :

Outre l'impact en temps réel de la communauté, sachez que Silent Hill Ascension offre également la possibilité de rattraper l'histoire en cours de route. Bref, voilà qui devrait ravir les joueurs, surtout en cette période d'Halloween. Après Resident Evil Village lundi, voici donc Silent Hill Ascension qui sort sur App Store et Play Store. Par contre, le gameplay risque d'en décevoir plus d'un.



Qui trouve ce concept intéressant ?

Télécharger le jeu SILENT HILL: Ascension