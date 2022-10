Un jeu Age of Empires Mobile annoncé pour le 25e anniversaire de la série

Cela fait bien dix ans que l’on parle du portage des principaux jeux de Microsoft sur mobile, à commencer par la série Age of Empires, et que l'itération mobile "pourrait" être gratuite. Quoi qu'il en soit, Age of Empires est effectivement arrivé sur mobile, sous deux formes différentes, et aucune n'était vraiment équipée pour satisfaire les fans de la série. Il y a eu Age of Empires: Castle Siege, qui a commencé comme un jeu Windows Phone avant de se retrouver sur iOS et Android ; et Age of Empires: World Domination, qui n'a jamais semblé sortir de sa phase de lancement et qui a été supprimé moins d’un an après sa première apparition.

Enfin un vrai Age of Empires mobile ?

Ces deux jeux ressemblaient davantage à des jeux de stratégie en temps réel de type "Clash of Clans" qu'à des jeux de stratégie historique en temps réel complexes et étendus comme ceux de la série principale, qui plus est en version free-to-play. Donc, plusieurs années après ces précédents efforts mobiles, Microsoft, ou techniquement Xbox Game Studios, ainsi que son studio interne World's Edge, ont annoncé un tout nouveau jeu Age of Empires mobile intelligemment intitulé : Age of Empires Mobile !



Voici un teaser cinématique qui ne montre aucun gameplay réel mais qui est tout de même intéressant pour les amateurs de la série :

Nous voilà bien avancés. Les fans d'Age of Empires se posent beaucoup de questions sur ce futur titre, s’agira-t-il d'un jeu de stratégie en temps réel à part entière, ou d'un jeu proche du STR, comme un jeu de construction de bases ou de défense de tours en mode JcJ ? De même, le modèle économique pose question.



Il est d’ailleurs possible que cette version mobile coïncide avec la sortie mondiale de Return to Empire, qui est disponible depuis plus d'un an sur les marchés asiatiques et qui est le fruit d'une collaboration entre Xbox Game Studios, World's Edge et le développeur de Call of Duty : Mobile, Timi Studios.



Quoi qu'il en soit, l'annonce d'une multitude de nouveautés pour le 25e anniversaire de la série doit ravir les nombreux fans, en attendant de découvrir ce qui se cache derrière Age of Empires Mobile.