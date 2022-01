ZED BLADE : le nouveau titre de la série ACA NEOGEO sur mobile

Après une petite pause pendant les fêtes de fin d'année, voici un nouveau titre de la série ACA NeoGeo qui débarque sur iOS et Android avec ZED BLADE. SNK et Hamster ont initialement lancé cette chronique sur mobile avec Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et Metal Slug 5 en novembre 2021. Depuis, Shock Troopers et NAM-1975 sont arrivés.



Pour démarrer 2022, c'est ZED BLADE qui a été porté sur l'App Store et le Google Play, un shoot'em up sorti en 1994.

ZED BLADE ACA NEOGEO : à réserver aux fans

Dans ZED BLADE, votre objectif est de détruire la forteresse Yggdrasil dans le cadre de l'opération Ragnarok. Outre un défilement horizontal assez classique, ce jeu rétro offre la possibilité de choisir l'armement des avions afin de combattre les vagues ennemies en fonction de son style de jeu préféré. Attention les yeux, c'est pixelisé comme à l'époque, mais amélioré sur plusieurs points comme la sauvegarde en ligne, les classements ou encore la possibilité de personnaliser le pad virtuel.



Voici la vidéo du titre sur Neo Geo :



Si vous êtes nostalgiques des jeux Neo Geo des années 90, voilà donc un nouveau défi à relever.



Attention, les fans de shoot qui admirent R-Type et autres jeux du genre auront vite fait le tour des 8 niveaux, malgré quelques boss et de bonnes idées. Classique et efficace, mais trop cher à notre goût pour s'imposer sur mobiles.



Dans la saga actuelle, notre préférence va largement à Metal Slug 5, un jeu d'action toujours aussi fun et prenant malgré son grand âge.

Télécharger ZED BLADE ACA NEOGEO à 3,99 €