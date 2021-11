ACA NeoGeo : METAL SLUG 5 débarque sur iPhone et iPad !

L'excellente série ACA NeoGeo produite par Hamster sur Switch, PS4 et Xbox apporte de nombreux classiques aux plateformes modernes avec quelques améliorations depuis un certain temps maintenant. Aujourd'hui, SNK a annoncé que cette série ACA NeoGeo a fait ses débuts sur mobile avec trois titres. Contrairement à d'autres versions rétro qui apportent des versions consoles de jeux à domicile, cette série vise à être fidèle aux versions arcade des jeux. SNK a également confirmé que d'autres jeux seront ajoutés à la gamme à l'avenir.

METAL SLUG 5 ACA NEOGEO est disponible sur mobile

Les trois titres sont Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et Metal Slug 5. Tous les trois sont disponibles sans aucun achat d'applications et améliorent plusieurs points tout en restant fidèles aux originaux.



Dans ce travail, en plus des paramètres d'affichage, des paramètres de jeu, des paramètres des boutons, des classements en ligne, etc., les développeurs ont ajouté une fonction de sauvegarde/chargement rapide et une fonction de personnalisation du pad virtuel pour permettre de jouer confortablement sur écran tactile.



La série ACA NEOGEO est une série populaire qui distribue les chefs-d'œuvre publiés sur les bornes "NEOGEO" sur la dernière plate-forme de jeu développée par Hamster Corporation, et a enregistré un total cumulé de plus de 4 millions de DL.

The first wave is kicked off with 3 amazing titles!https://t.co/4BWmw3hc4O#SNK #NEOGEO #ACANEOGEO pic.twitter.com/3YcuoRsAP0 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) November 30, 2021



Le plus intéressant se nomme METAL SLUG 5, un jeu d'action et de tir publié par SNK en 2003. Un hommage à Rambo qui a toujours une quantité de fans incroyables avec un style en pixel-art inimitable et une action frénétique rarement égalé. Dans ce 5e opus, vous avez le choix parmi quatre visages familiers : Marco, Eri, Tarma, ou Fio, ainsi que des nouveautés comme le Slug Gunner ou la mécanique de glissement.



Regardez le trailer vidéo de la version Switch (identique) :

Notez qu'iOS 13 est nécessaire, mais le jeu fonctionne sur tous les appareils sans problème.



En ce moment, vous pouvez prendre les jeux pour 3,99€ pièce, un prix de lancement. Si vous souhaitez y jouer, vous pouvez acheter Metal Slug 5 sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android, Sinon, il y a aussi Samurai Shodown IV sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android, et Alpha Mission II sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

