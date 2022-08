Après l'iPad, "Papers, Please" débarque sur iPhone et Android

À la fin du mois dernier, Lucas Pope a annoncé que son thriller documentaire dystopique "Papers, Please" arriverait début août sur iPhone et Android après ses débuts sur iPad en 2014. Papers, Please est l'un des meilleurs jeux mobiles qui soit, et il est désormais accessible à encore plus de joueurs avec la nouvelle mise à jour pour les propriétaires actuels de la version iPad, qui la rend universelle, et le lancement sur Android.

Papers, Please est "approuvé" sur téléphones

La mise à jour 1.4.0 vient d'être mise en ligne sur l'App Store, et débarque sur le Play Store. Cela signifie que vous n'avez désormais plus aucune excuse pour passer à côté de ce bijou parfaitement calibré pour les écrans tactiles. Regardez le trailer de lancement de la version smartphone :

Si vous n'avez pas encore joué à "Papers, Please" ("Papiers s'il vous plaît" avec l'accent), vous contrôlez un agent de la patrouille frontalière qui décidera du sort de nombreuses personnes qui tentent d'entrer dans le pays fictif d'Arstotzka. En plus d'une écriture et de personnages formidables, le jeu propose une musique inoubliable. Mieux, le développeur a pris soin de le traduire dans plusieurs langues dont le français et le basque par exemple.



Si vous vous posez la question, Papers Please a été acclamé par la critique à sa sortie en 2013 sur PC, notamment grâce à son univers saisissant, à ses mécaniques de jeu extrêmement bien pensées et surtout à son histoire aussi originale que prenante. Chaque décision est à prendre avec la plus grande précaution, et observer est plus que conseillé avant d'agir. Un excellent jeu à découvrir à petit prix dés maintenant sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Avez-vous déjà joué à Papers, Please ? Quel est votre avis sur ce jeu unique en son genre ?

Télécharger Papers, Please à 4,99 €