Metal Slug X débarque sur mobile grâce à ACA NeoGeo !

Les studios Hamster et SNK continuent de sortir des classiques de la NeoGeo sur mobile à un rythme infernal. Après les récents Metal Slug 2 et autre Fatal Fury Special, voici l'excellent Metal Slug X ! Dire que l'on adore Metal Slug à a la rédaction est une lapalissade. Mais comment ne pas être ravi de retrouver ce jeu sorti initialement en 1999 ?

Redécouvrez Metal Slug X !

Metal Slug X est probablement le meilleur opus de la saga, un jeu d'action 2D de type "run & gun" qui n'a pas son pareil pour captiver les joueurs. Les fans le savent, il s'agit surtout d'une version réarrangée de Metal Slug 2 avec de nouvelles armes et de nouveaux ennemis. Sans oublier une difficulté réajustée. L'esprit "Rambo" est intact, tout comme l'humour décalé qui n'a pas pris une ride.

Les chefs-d'œuvre de NEOGEO sont désormais disponibles dans l'application !

Ces dernières années, SNK s'est associé à Hamster Corporation pour transposer de nombreux jeux classiques de NEOGEO dans des environnements de jeu modernes grâce à la série ACA NEOGEO.



Regardez la bande-annonce de Metal Slug X ACA NeoGeo :

Notre avis sur Metal Slug X

Jouabilité

"Metal Slug X" offre une expérience courte mais intense avec six niveaux remplis d'action qui peuvent être terminés en une soirée, encourageant les joueurs à refaire le jeu pour essayer d'améliorer leur score. Tout est simple et intuitif, mais aussi difficile qu'à l'époque. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur !

Graphisme

Malgré son âge, "Metal Slug X" bénéficie d'une animation et de graphismes en 2D impressionnants, avec des animations de personnages distinctes et des arrière-plans détaillés et vivants, ce qui en fait l'un des plus beaux jeux dessinés à la main disponibles encore à ce jour.

Son

Les effets sonores du jeu complètent brillamment l'esthétique, bien que les pistes musicales soient moins remarquables ; l'ambiance est rapidement submergée par les bruits jouissifs des combats et des explosions. Un pur plaisir !

Si vous nous suivez, vous savez que les jeux ACA NeoGeo sont fidèles aux originaux, mais qu'ils apportent quelques nouveautés modernes comme le support des manettes, les classements en ligne, la sauvegarde dans iCloud et plus encore.

Télécharger Metal Slug X

La collection Metal Slug est désormais complète avec Metal Slug 1, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5 et donc Metal Slug X.



Vous pouvez acheter Metal Slug X ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur console, soit 3,99 €. Une affaire !

