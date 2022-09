Aero Fighters 3 débarque sur mobile grâce à ACA NeoGeo

Cette semaine, SNK et Hamster proposent le shoot'em up vertical Aero Fighters 3 sur mobile, le dernier opus de la collection ACA NeoGeo. Aero Fighters 3 fait suite à The King of Fighters 2000 qui est arrivé sur mobile avec des améliorations et des perfectionnements comme pour les autres titre de cette série. Aero Fighters 3 est un shoot'em up sorti en 1995 signé Video System. Il met en scène 10 équipes de 14 humains et 2 animaux volant sur des avions comme le Zero Fighter pour sauver le monde à travers plusieurs itinéraires et fins possibles.

Aero Fighters 3 est disponible sur App Store

Découvrez ci-dessous une vidéo de la version Switch d'Aero Fighters 3 ACA NeoGeo :

Ce n'est pas le plus grand jeu old-school du genre, mais il est tout de même intéressant. De plus avec ce portage, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités telles que les modes de classement en ligne. En outre, l'application propose des options de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main, ainsi que le support des manettes.



Vous pouvez acheter Aero Fighters 3 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 3,99 €. Parmi la collection, nous avons particulièrement apprécié Metal Slug 4, Metal Slug 5 et KOF 2002.

Télécharger Aero Fighters 3 ACA NeoGeo à 3,99 €