Sengoku 2 débarque sur mobile grâce à ACA NEOGEO

Après la sortie la semaine dernière de Fatal Fury 3, SNK et Hamster nous proposent le jeu d'action à défilement latéral Sengoku 2 sur iOS et Android dans le monde entier. Sengoku 2 a fait ses débuts en 1993. Dans ce classique, vous incarnez un guerrier convoqué par une princesse de sanctuaire. Vous vous battez à travers différentes périodes de l'histoire pour vaincre le sombre monarque. Sengoku 2 propose des attaques de charge, des capacités défensives et bien plus encore.

Découvrez Sengoku 2 sur iOS et Android

Hamster a publié une bande-annonce pour la sortie sur console que vous pouvez regarder :

Avec ce portage, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque sont reproduits grâce aux paramètres et options ajoutés par les développeurs. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les classements. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main.



Vous pouvez acheter Sengoku 2 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 4,99 €. Quel est votre jeu préféré dans ACA NeoGeo ? Metal Slug 5, KOF 2003 ou autre ?

Télécharger SENGOKU 2 ACA NEOGEO à 4,99 €