Le jeu Blue's Journey débarque sur mobile grâce à ACA NEOGEO

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu Blue's Journey sur iOS et Android. Blue's Journey est un jeu d'action à défilement latéral qui a fait ses débuts en 1991 sur NeoGeo. Votre objectif est de sauver la planète Raguy de l'invasion de la tribu Daruma. Vous incarnez le héros Blue qui se bat avec des feuilles, des boomerangs, et de nombreux autres armes plus ou moins originales. Blue peut changer la taille de son corps au fil des niveaux qui se succèdent, ce qui ajoute au gameplay du jeu.

Blue's Journey : un titre peu connu

C'est l'une des rares rééditions de cette collection qui ne soit pas un titre connu. Si vous n'avez pas suivi la série ACA NeoGeo de Hamster, ces versions proposent l'expérience originale mais avec plusieurs commodités modernes comme la sauvegarde automatique, le support des manettes et plus encore. Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console de Blue's Journey que vous pouvez regarder ci-dessous :

Découvrez Blue's Journey ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié du prix sur consoles. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série ou si vous ne l'avez pas encore vue en action sur mobile, les jeux sont par exemple Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5,The King of Fighters 2002 ou encore World Heroes.



Quel classique de SNK aimeriez-vous voir arriver sur mobile grâce à cette série ?



Télécharger BLUE'S JOURNEY ACA NEOGEO à 3,99 €