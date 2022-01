The King of Fighters 2002 revient sur mobile grâce à ACA NEOGEO

Voici le second jeu signé SNK de la semaine. Après Puzzled, voici un titre autrement plus intéressant qui débarque sur l'App Store et le Google Play, The King of Fighters 2002. KOF 2002 (et non pas 2022) est l'un des jeux les plus populaires de sa génération, un jeu de combat très technique sorti il y a 20 ans donc.

KOF 2002 : le dernier jeu de la série ACA NEOGEO

Neuvième opus de la série The King of Fighters, KOF 2002 reprend le gameplay 2D ultra précis de ses prédécesseurs mais y ajoute le mode de combat 3v3 et un système d'activation Max plus facile à utiliser. Bien que les graphismes commencent à accuser le coup, il s'agit toujours d'un classique dont le portage permet de jouer à la version originale japonaise, à la version internationale, ou encore en mode high score ou caravane. Un manuel de jeu est également disponible. Nous avons trouvé une jolie vidéo de gameplay du jeu :



Si vous n'avez pas suivi cette série nostalgique, SNK et Hamster ont apporté de multiples classiques sur les plateformes PS4, Switch et Xbox avec des commodités modernes et la gamme fait maintenant son chemin vers le mobile. Les jeux ACA NeoGeo sont proposés au prix de 3,99 euros chacun sur l'App Store et Google Play. Nous avons déjà présenté Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, NAM-1975, ZED BLADE et PUZZLED.



Sachez enfin que le jeu, tout comme la série ACA, nécessite iOS 13 au minimum, ou Android 4.4 sur le Play Store.

Télécharger KOF 2002 ACA NEOGEO à 3,99 €