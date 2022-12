Le jeu 2020 Super Baseball revient sur mobile grâce à ACA NeoGeo

Après la sortie de World Heroes 2 la semaine dernière, 2020 Super Baseball est maintenant lancé sur iOS et Android. 2020 Super Baseball a fait ses débuts en 1991 et se voulait un jeu de sport dans un "futur proche". Il met en scène deux ligues de six équipes qui s'affrontent pour remporter le championnat qui devront composer avec un terrain miné...

2020 Super Baseball est disponible

Au fur et à mesure de la progression du jeu, des mines seront positionnées sur le terrain, et des armures peuvent être achetées pendant les matchs pour renforcer les joueurs. Ces aspects uniques font de ce jeu une expérience de baseball très différente, qui nous rappelle un certain Brutal Football sur Amiga.



Découvrez ci-dessous une vidéo de 2020 Super Baseball :

Outre le jeu classique, les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le gameplay.



Vous pouvez acheter 2020 Super Baseball ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 4,99 €.

Télécharger 2020 SUPER BASEBALL ACA NEOGEO à 4,99 €