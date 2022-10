KOF 2001 débarque sur mobile grâce à ACA NeoGeo

Après avoir fait une pause la semaine dernière, SNK et Hamster sont de retour avec un nouvel opus de la série ACA NeoGeo sur mobile. Il s'agit du jeu de combat classique The King of Fighters 2001, ou KOF 2001 pour les intimes. Alors qu'il complète un peu plus la collection KOF sur mobile, KOF 2001 est sorti à l'origine en 2001 par le biais du studio SNK. Il propose 40 personnages avec jusqu'à quatre combattants par équipe grâce au système de sélection d'ordre tactique.

The King of Fighters 2001 version "ACA NeoGeo"

Ce portage permet aux fans de bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel pour une meilleure prise en main, sans oublier le support des manettes.



Comme évoqué précédemment, iOS 16 semble causer quelques problèmes avec les jeux de cette série, il faut notamment attendre que la récupération des classements en ligne échoue pour y accéder. Espérons que Hamster et SNK pourront résoudre les problèmes actuels qui affectent les joueurs qui ont installé la dernière version d'Apple.



Découvrez ci-dessous une vidéo de KOF 2001 "ACA NeoGeo" :

Vous pouvez acheter KOF 2001 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, il coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 3,99 €.



Bon à savoir, la saga ACA NeoGeo comporte aussi KOF 95, KOF 96, KOF 99, KOF 2000 et KOF 2002.

Télécharger KOF 2001 ACA NEOGEO à 4,99 €