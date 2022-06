KOF 95 sort sur mobile grâce à ACA NEOGEO

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat King Of Fighters 95, alias KOF 95 pour les intimes. Il fait suite à Blue's Journey sorti la semaine dernière sur iOS et Android.

Comme son nom l'indique, KOF 95 est sorti à l'origine en 1995. Il mettait en scène des personnages de Fatal Fury et d'Art of Fighting.

KOF '95 est de retour sur iOS et Android

Iori Yagami se joint à la bande en tant que rival du personnage principal Kyo Kusanagi. Avec la nouvelle fonction d'édition d'équipe, il est devenu possible de former une équipe avec le personnage préféré du joueur.



Comme pour les sorties précédentes de la série ACA NeoGeo, ces nouvelles versions disposent de nombreux équipements modernes, comme les classements en ligne, la sauvegarde rapide, la personnalisation des commandes virtuelles et le support des manettes MFi.



Voici la bande-annonce de la version console de KOF 95 :

Après KOF 95, il sera intéressant de voir ce qui sera porté la semaine prochaine sur mobile. En attendant, vous pouvez téléchargez KOF 95 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Encore une fois, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles. Nous avons vu plusieurs dizaines de titres sous la bannière ACA NeoGeo comme Samurai Shodown IV, Metal Slug 5, Shock Troopers, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Last Resort, et autre Aero Fighters 2.

Télécharger KOF '95 ACA NEOGEO à 3,99 €