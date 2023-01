Fatal Fury 3 débarque sur mobile grâce à ACA NEOGEO

Après Super Baseball 2020 fin décembre, la série ACA NeoGeo est de retour avec le jeu de combat Fatal Fury 3 a été lancé sur iOS et Android. Fatal Fury 3 a fait ses débuts en 1995 et propose cinq nouveaux personnages, pour un total de dix combattants parmi lesquels choisir. Il dispose également des mécanismes de combat Oversway et Combination Art.

Redécouvrez Fatal Fury 3

Il s'agit du quatrième jeu principal de la série qui a donc la particularité d'apporter la mécanique d'Oversway, une troisième dimension, en quelque sorte. Fatal Fury proposait jusqu'ici deux plans différents, le joueur pouvant échapper aux coups en allant au fond du décor. Désormais il y a un niveau intermédiaire qui ajoute au côté stratégique.



Hamster a publié une bande-annonce pour la version remasterisée :



Outre le plaisir de rejouer à un classique, les joueurs peuvent également bénéficier de nouvelles fonctions telles que les modes de classement en ligne. De même, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pavé virtuel afin de faciliter la prise en main.



Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 4,99 €.

Vous pouvez acheter Fatal Fury 3 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

