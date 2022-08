Metal Slug 4 débarque sur mobile grâce à ACA NeoGeo

Alors que SNK a baissé le prix de quelques jeux de la collection "ACA NeoGeo" cette semaine, nous n'étions pas sûr de voir débarquer un nouveau titre. C'est finalement le cas avec l'excellent Metal Slug 4 qui fait suite à Soccer Brawl sur iOS et Android.



Metal Slug 4 est un jeu de tir d'action de 2002 et le 5e jeu de la saga et sort bizarrement après Metal Slug 5 qui nous était arrivé l'an passé.

Metal Slug 4 fait son retour

Metal Slug 4 met en scène Nadia et Trevor, deux nouveaux personnages qui rejoignent le jeu avec des objets supplémentaires et bien plus encore. Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster et SNK, ces nouvelles versions disposent de nombreuses fonctionnalités modernes telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le jeu dans l'application. Regardez la vidéo trailer :

Utilisez efficacement les nouveaux objets et obtenez le meilleur score grâce au nouveau système Metallish !



Si vous n'avez pas encore goûté à ce jeu d'action mythique bourré de clins d'oeil et d'humour, découvrez Metal Slug 4 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, ce qui est toujours bon à prendre.



Quel classique de SNK aimeriez-vous voir arriver sur mobile grâce à cette série ?

Télécharger METAL SLUG 4 ACA NEOGEO à 3,99 €