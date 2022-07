Le jeu de foot Brawl Soccer est de retour avec ACA NeoGeo

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de sport classique Soccer Brawl qui fait suite à The Last Blade sur iOS et Android. Soccer Brawl est un jeu de football qui a fait ses débuts en 1992. Il met en compétition des équipes de huit pays différents pour le championnat. Se déroulant dans un futur proche, ce jeu met en scène des joueurs robots offrant de nombreuses possibilités en matière d'attaque, avec 7 joueurs au lieu de 11 pour le football traditionnel.

Soccer Brawl joue sur mobile

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions sont dotées de nombreux équipements modernes. Désormais sur smartphone, la difficulté et l'aspect des jeux de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main.



Découvrez une vidéo de la version mobile de Soccer Brawl ACA NeoGeo ci-dessous :

Soccer Brawl est un bon petit jeu d'arcade, assez bourrin mais néanmoins très fun, surtout à deux. En effet, malgré quelques problèmes de difficulté et d'IA en solo, Soccer Brawl propose quelques bonnes idées. Finalement, son plus gros défaut reste son maigre contenu.



Découvrez Soccer Brawl ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série ou si vous ne l'avez pas encore vue en action sur mobile, retrouvez les excellents Metal Slug 5 et autre KOF 96.

Télécharger SOCCER BRAWL ACA NEOGEO à 3,99 €