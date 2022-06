Art of Fighting 3 est de retour sur mobile avec ACA NEOGEO

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat Art of Fighting 3 qui fait suite à des sorties récentes comme Burning Fight et KOF 95 sur iOS et Android. Le jeu de combat Art of Fighting 3 a été lancé en 1996 avec le système de KO ultime et d'autres nouvelles mécaniques pour l'époque. La version Switch était déjà disponible depuis un moment.

Art of Fighting 3 est disponible

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions disposent de nombreuses commodités modernes, comme la sauvegarde automatique, les classements en ligne, la personnalisation des commandes tactiles ou encore le support des manettes.



Découvrez Art of Fighting 3 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles et vous pouvez retrouver des dizaines de jeux comme Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, King of the Monsters, Last Resort, Aero Fighters 2, etc.



Je me demande si la collection ACA NeoGeo se vend bien sur les mobiles. Vous en pensez quoi ?

Télécharger ART OF FIGHTING 3 ACA NEOGEO à 3,99 €