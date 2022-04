Le jeu de combat Art of Fighting débarque sur mobile via ACA NeoGeo

Cette semaine, le dernier à rejoindre la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat Art of Fighting. Disponible depuis ce matin sur iOS et Android, Art of Fighting est un jeu de combat qui a fait ses débuts en 1992. Il met en scène Ryo Sakazaki et Robert Garcia qui affrontent différents ennemis pour libérer Yuri Sakazaki qui a été kidnappé. Si le scénario est anecdotique, le titre en lui-même n'est pas très technique non plus. Par contre sur mobile, vous pouvez maintenant l'obtenir à la moitié du prix demandé de la version console.

Découvrez Art of Fighting sur mobile

Pas aussi connu qu'un KOF ou un Street of Fighter, Art of Fighting avait pourtant quelques bonnes idées comme la jauge d'esprit et surtout la représentation sur les personnages des dégâts reçus par l'ennemi.



Si vous n'avez pas suivi la série ACA NeoGeo d'Hamster, ces versions disposent de nombreuses commodités modernes, comme le support des manettes MFi, la sauvegarde automatique et la synchronisation dans les nuages. Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console d'Art of Fighting que vous pouvez regarder ci-dessous :



Découvrez Art of Fighting ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série, sachez que les éditeurs sortent un jeu par semaine depuis fin 2021 avec notamment Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, PUZZLED, The King of Fighters 2002, King of the Monsters, et autre Last Resort.

