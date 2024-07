Devil May Cry: Peak of Combat débarque sur mobile !

Annoncé depuis près de trois ans, Devil May Cry : Peak of Combat est enfin disponible sur mobiles ! Développé par les gars de Capcom, Peak of Combat est un véritable DMC, avec une ambiance typique et un gameplay qui ravira la plupart des fans. Attention, écran tactile oblige, le studio a pris quelques libertés pour faciliter les choses.

Découvrez Devil May Cry: Peak of Combat

Devil May Cry : Peak of Combat fait partie des jeux mobiles les plus attendus de l'année. Il aura fallu plus de quatre ans pour pour que Capcom et Nebula Joy nous sortent enfin le premier titre original de la série sur iOS et Android.



Pour comprendre ce qui vous attend, consultez la vidéo de présentation par les développeurs qui contient pas mal de gameplay :

Notre avis sur Devil May Cry Peak of Combat

Devil May Cry: Peak of Combat est un jeu mobile autorisé créé par NebulaJoy, avec la participation active de l'équipe officielle de CAPCOM Devil May Cry ! Le jeu hérite des compétences stratégiques et du style de combat époustouflant et sans contrainte de Devil May Cry, tout en offrant aux joueurs une expérience de combo immersive grâce à sa technologie de capture de mouvement de pointe, qui reproduit parfaitement les combats les plus distinctifs de Devil May Cry, rendant l'expérience plus variée.

Ayant testé la version bêta de "Devil May Cry: Peak of Combat", on peut vous dire qu'il s'agit d'un mélange des opus précédents de la série. "Peak of Combat" propose des personnages jouables bien connus tels que Dante, Nero, Vergil et Lady, le tout enveloppé dans un moteur graphique de haute qualité et un univers gothique fidèle à ce que les fans connaissent.



Le jeu conserve également le style d'action et de combat caractéristique de "Devil May Cry", avec ses combos complexes à maîtriser, bien que le gameplay et les modes additionnels aient encore du chemin à faire. La maniabilité a été quelque peu simplifiée pour les écrans tactiles.



Points positifs :

Graphismes de qualité, semblables à ceux des versions DMC sur PS3/PS4.

Riche en contenu avec de nombreux chapitres et défis en fin de jeu.

Expérience plaisante, surtout pour les fans de DMC, méritant d'être explorée.

Points négatifs :

Manque de réactivité dans les combats, absence souhaitée du système QTE et des combos retardés.

Peu d'intérêt pour les modes supplémentaires.

Bande sonore légèrement en dessous des attentes.

Mode JcJ en ligne buggé lors de la version bêta.

Télécharger Devil May Cry Peak of Combat

Voilà, vous savez à peu près tout sur ce nouveau Devil May Cry, le premier opus spécialement conçu pour les mobiles. Le portage de Devil May Cry 4 en 2011 était appréciable, mais pas vraiment original.



À noter que la fiche App Store, comme celle du Play Store, de Devil May Cry : Peak of Combat contient une liste des différents achats dans l'application, comme les cartes saisonnières, les packs cadeaux et les différents ensembles de gemmes du diable. À voir sur la durée, si le modèle économique tient la route.

Télécharger le jeu Devil May Cry: Peak of Combat