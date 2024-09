Devil May Cry : Peak of Combat arrive début 2024 sur mobile

Nous touchons au but. Annoncé depuis près de trois ans Devil May Cry : Peak of Combat s'apprête à sortir sur nos mobiles. Distillées au compte-gouttes, les informations sur le jeu se sont tranquillement succédées à propos du gameplay, des personnages, du support des manettes ou encore des bêtas tests, jusqu'à aujourd'hui avec la date de sortie.

Oui, nous avons enfin une date de sortie pour Devil May Cry : Peak of Combat. Lors d'un stream, Capcom et Nebula Joy, qui a développé le titre sur iOS et Android, ont annoncé que Devil May Cry : Peak of Combat sortira le 10 janvier 2024. Si vous aviez manqué l'annonce, regardez la vidéo de présentation :

Notre avis sur Devil May Cry Peak of Combat

Pour l'avoir testé en bêta, Devil May Cry : Peak of Combat est une sorte de mélange de plusieurs jeux précédents de la saga. On retrouvera ainsi plusieurs personnages jouables familiers, dont Dante, Nero, Vergil et Lady. Le tout est bien enrobé avec un moteur graphique de qualité, dans un univers gothique bien connu des amateurs de la licence.



Le jeu reprend le style d'action/combat emblématique et les compétences stratégiques de la série, avec ses fameux combos à maitriser. Mais le gameplay peut encore progresser, tout comme les modes additionnels.



Les + :

Les graphismes sont de bonne facture, dans la lignée des DMC sur PS3/PS4.

bonne Le jeu semble riche en contenu avec de nombreux chapitres et un contenu de fin de jeu/défis.

Le jeu est agréable, en particulier pour les fans de la série DMC, ce qui fait qu'il vaut la peine d'être essayé.

Les - :

Les combats manquent de réactivité. On aurait aimé le système QTE et les combos retardés.

Les modes supplémentaires n'ont que peu d'intérêt

L'ambiance sonore est un peu en retrait

Le mode en ligne JcJ était buggé en bêta

Si vous ne voulez pas rater le lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS. En vous préenregistrant, vous obtiendrez différentes récompenses comme des gemmes, des orbes rouges, des potions et bien plus encore. La fiche App Store de Devil May Cry : Peak of Combat contient une liste des différents achats dans l'application, comme les cartes saisonnières, les packs cadeaux et les différents ensembles de gemmes du diable.



Pour la petite histoire, ce n'est pas non plus le premier jeu de la franchise à arriver sur mobile. Nous avons eu droit à Devil May Cry 4 en 2011. Oui, cela ne nous rajeunit pas.

