Sorties jeux : Super Box Delivery, Alphadia I & II, Devil May Cry: Peak of Combat, Guts 'n Grunts

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Super Box Delivery (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 252 Mo, iOS 12.0, REVULO GAMES SP Z O O) Les fans de Crazy Taxi ont peut-être trouvé de quoi s'amuser à nouveau. Super Box Delivery entend vous transporter dans un monde de dessins animés plein de voitures fantaisistes et de personnalisations charmantes. Avec des commandes amusantes et un paysage en constante évolution, il y a de quoi faire. Mais attention, il faut livrer les colis à temps, en relevant un tas de défis et en remportant les nombreux succès grâce à vos talents de pilote ! Notre coup de coeur de la semaine ! Télécharger le jeu gratuit Super Box Delivery





Buriedbornes2 (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 322 Mo, iOS 12.0, yujiro komine) Buriedbornes2 est la suite de la célèbre série de RPG de donjons en tour par tour, réputée pour son accessibilité. Avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs, il fallait forcément un "2". Le jeu propose un choix entre deux options pour avancer dans chaque salle, la sélection des objets à acquérir, et la possibilité de choisir jusqu'à cinq compétences à utiliser. Son gameplay simple, sans contraintes de temps réel, permet aux joueurs de s'immerger dans une aventure captivante où la mort est le seul véritable enjeu. Télécharger le jeu gratuit Buriedbornes2





Devil May Cry: Peak of Combat (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.0.19, 3,5 Go, iOS 9.0, YunChang Games) "Devil May Cry: Peak of Combat" est le premier titre original de la saga à débarquer sur mobile (après le portage de DMC 4 il y a plus de dix ans). Réalisé par NebulaJoy en collaboration avec l'équipe de CAPCOM, il offre une véritable expérience Devil May Cry avec des combats dynamiques, de l'aventure et de la stratégie. Les fans retrouveront les combos caractéristiques de DMC, ainsi qu'un univers fidèle. Retrouver l'ambiance gothique sur les derniers iPhone et iPad est très plaisant ! Télécharger le jeu gratuit Devil May Cry: Peak of Combat





Dot Product (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 183 Mo, iOS 15.0, Adrian Bush) Un jeu de puzzle amusant et intuitif qui met à l'épreuve votre sens de l'espace géométrique. Tirez des disques par ricochet les uns sur les autres pour les user et les détruire, mais faites attention ! Le plateau peut se remplir rapidement. Télécharger le jeu gratuit Dot Product









NothingDoor (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 60 Mo, iOS 12.0, Adam Frank) La Porte du Rien est votre seule échappatoire. Mais la porte est pointilleuse. Elle ne laisse rien passer... sauf vous. Où vous mènera-t-elle ?



Nothing Door est un jeu de puzzle intelligent, 1-bit, d'inspiration rétro où gagner signifie tout détruire, vivant ou mort-vivant.



Réfléchissez à l'avance et faites vos mouvements avec soin, car si vous échouez. Vous êtes pris au piège... pour toujours. Télécharger le jeu gratuit NothingDoor





Sea of Conquest: Pirate War (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.152, 1,8 Go, iOS 12.0, FunPlus International AG) Sea of Conquest vous plonge dans une passionnante aventure maritime au cœur de la Mer du diable, un paradis pirate rempli de magie, de trésors et d'expériences captivantes. En tant que capitaine respecté, vous explorerez des eaux mystérieuses, éprouverez la joie de construire et de personnaliser votre cabine et votre navire, et profiterez de la solidarité de votre équipage. Immergez-vous dans des duels de pirates intenses, où tactique et combats nautiques vous promettent des moments exaltants. Télécharger le jeu gratuit Sea of Conquest: Pirate War





Super R.N.G. Fighter (Jeu, Simulation, iPhone, v1.1053, 107 Mo, iOS 12.0, BPU Games) Embarquez pour un voyage RPG exaltant avec Super RNG Fighter ! Conquérez des boss légendaires, collectez des butins rares et équipez votre héros dans cette aventure épique qui promet des sensations fortes. Plongez dans un monde où chaque combat est un pas vers la grandeur. Montez en grade et affrontez des ennemis redoutables tels que le puissant roi des vaches, le cyclope aux yeux bruns et le singe zombie dans Super RNG Fighter. Au fur et à mesure que vous vainquez ces boss légendaires, ils évoluent, devenant plus forts et plus difficiles, offrant une expérience de jeu en constante évolution.



Pour vous aider, partez en quête des butins rares et découvrez une vaste gamme de casques, de pièces de poitrine, de bottes, d'armes et de boucliers qui amélioreront vos capacités !



Télécharger le jeu gratuit Super R.N.G. Fighter





Nouveaux jeux payants iOS :

RPG Alphadia I & II (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 806 Mo, iOS 13.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Entrez dans le monde enchanteur d'Alphadia, une série de jeux de rôle épiques et fantastiques qui fusionne les deux premiers titres, Alphadia I et Alphadia II, en une seule et même aventure sur mobile. Plongez dans un monde magnifiquement réimaginé, où les personnages et leur voyage prennent vie grâce à des graphismes actualisés. Faites l'expérience d'une narration plus riche grâce à l'inclusion d'événements croisés, qui font le lien entre les histoires du I et du II. Les choix effectués dans un jeu influencent le déroulement du drame dans l'autre. Découvrez l'insaisissable véritable fin d'Alphadia II en conquérant les deux titres et en remplissant des conditions spécifiques. Télécharger RPG Alphadia I & II à 9,99 €





Cardara! (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone, v1.0.0, 332 Mo, iOS 14.0, Daniil Vershinin) Préparez-vous à une aventure roguelite avec plus de 250 cartes !



La forêt de Cardara est menacée par l'entité Cosmic Void. Naviguez parmi les ennemis, les surprises et les mystères, où vos glissements déterminent le destin de la forêt.



Chaque glissement dans Cardara - gauche, droite, haut, bas - offre plus de choix et déclenche une chaîne de combinaisons uniques et imprévisibles. Même les développeurs ne sont pas sûrs de toutes les interactions possibles, tout simplement parce qu'il y a trop de cartes dans le jeu ! Télécharger Cardara! à 2,99 €





Guts 'n Grunts (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Cascadia Games LLC) 07 AVRIL 2060. Cela fait 40 ans que les Technates ont pris le contrôle du monde. Dans leur arrogance et leur gloutonnerie, ils ont créé une race de cochons intelligents. Ces porcs ont été entraînés dès leur naissance à s'autodétruire lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Pendant un certain temps, les technocrates ont apprécié leur viande.



Puis, un sanglier spécial naquit - un sanglier bien décidé à détruire le Technate et à remettre les cochons à la place qui leur revient au sommet de la tour. Il s'appelait Rudy Hammon.



Rudy doit détruire l'infrastructure technocratique dans le cadre de sa mission visant à détrôner Klaus Küller, le plus grand des technocrates. En chemin, il devra affronter des mutants, des robots géants et des scientifiques fous de porc qui n'arrêtent pas de manger.



Le jeu ressemble aux classiques des années 80 et 90 tels que Contra et Turrican avec ses bonus, améliorations, etc. Télécharger Guts 'n Grunts à 6,99 €





ISOLAND4: The Anchor of Memory (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 394 Mo, iOS 11.0, COTTONGAME Network Technology ...) A quelle partie de la série Isoland appartient 'ISOLAND4 : The Anchor of Memory' ? S'agit-il de la suite de l'histoire d'"ISOLAND 3 : Dust of thIsoland" ou d'un nouveau chapitre ? Peut-il vraiment expliquer le passé et le présent d'Isoland ? Vous ne le saurez pas tant que vous n'y aurez pas joué.

Et même après l'avoir joué, vous ne le saurez peut-être pas encore avec certitude :)



ISOLAND 4 continue de rendre hommage à la littérature, à la peinture et à la musique, avec des cartes et des énigmes plus complexes. Mais des surprises, des dialogues plus mystiques et des émotions plus abondantes sont à la base de tout cela. Télécharger ISOLAND4: The Anchor of Memory à 1,99 €