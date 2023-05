Sorties jeux : Super Cat Tales: PAWS, Farming Simulator 23, Asset 15 et Antivine

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Super Cat Tales: PAWS, Farming Simulator 23, Asset 15 et Antivine.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

World of Goo Remastered (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.23050515, 143 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) La version Netflix de World of Goo est arrivée.



Comme dans son illustre ainé, vous devez faire glisser et déposer des boules de Goo vivantes pour tout construire, des ponts aux langues géantes. Un excellent jeu de réflexion basé sur la physique qui a été primé à de nombreuses reprises. Dommage que cette version soit exclusive aux abonnés Netflix et qu'elle ait tué l'app originale sur l'App Store. Télécharger le jeu gratuit World of Goo Remastered





Super Cat Tales: PAWS (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 57 Mo, iOS 11.0, Gionathan Pesaresi) C'est le retour des Super Cat Tales !



Embarquez aux côtés de l'équipe des PAWS pour une mission confidentielle visant à protéger Neko Land. Super Cat Tales: PAWS est un jeu de plateformes captivant qui vous offre des heures de divertissement en compagnie de chats adorables. Explorez des niveaux incroyables, accomplissez des quêtes quotidiennes, participez à des mini-jeux et personnalisez vos félins avec de magnifiques chapeaux. Super Cat Tales mêle des graphismes rétro façon SNES avec un gameplay plus actuel et parfaitement adapté à nos iPhone et Android. Télécharger le jeu gratuit Super Cat Tales: PAWS





Little Red Riding Rogue (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 129 Mo, iOS 14.0, Sweet Apple Games) Vous jouez le petit chaperon rouge qui doit éviter les dangers, retrouver son chemin et même tuer des monstres dans une forêt sans fin.

Pas mal réalisé, jouable en mode portrait, Little Red Riding Rogue est à tester ! Télécharger le jeu gratuit Little Red Riding Rogue





Hoop Land (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v0.05, 163 Mo, iOS 12.0, Koality Game LLC) Préparez-vous à jouer sur le court central dans le dernier jeu de basket de Koality Game ! Choisis une ligue, une équipe et mène tes joueurs au championnat. Dribblez la balle vers le haut du terrain et croisez votre adversaire pour un trois points en retrait. Swish ! Ou lancez une attaque rapide et envoyez le lob à votre coéquipier pour un alley-oop. Slam dunk ! Quoi qu'il en soit, vous pouvez devenir la prochaine dynastie dans le jeu de simulation de basket-ball le plus populaire du marché. Bienvenue à Hoop Land. Télécharger le jeu gratuit Hoop Land





First Person Hooper (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.1.3, 264 Mo, iOS 12.0, Starch Digital) First Person Hooper est un jeu de basket-ball de style arcade axé sur le tir en suspension. Avec des commandes à la première personne et un système de verrouillage similaire aux jeux FPS modernes, les fans de NBA (et autres) peuvent facilement tirer avec puissance et synchronisation en fonction de leur position sur le terrain. Marquez des points avec des bonus de style de tir et obtenez des bonus pour les tirs en pivot et les tirs de banque. Réalisez des tirs dans un cadre insulaire décontracté et personnalisez le terrain pour qu'il s'adapte à votre humeur. Montez dans les classements dans les modes score et chrono ou maîtrisez vos tirs dans le jeu libre. Un jeu très intéressant ! Télécharger le jeu gratuit First Person Hooper





Castle Morihisa (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.0, 540 Mo, iOS 11.0, Doublethink Games) Castle Morihisa est un jeu de deck-builder stratégique de type rogue-like. Vous devez construire votre deck à travers des batailles constantes, acquérir de puissants talents et manier le pouvoir des Héros Déchus pour dévoiler la vérité derrière la rébellion dans Castle Morihisa.



Des classes uniques et un Deckbuilding stratégique

Quatre classes distinctes - le moine, le samouraï, l'onmyoji et le ninja, chacune avec son propre jeu de cartes. Avec plus de 300 cartes différentes, vous pourrez construire votre propre deck en fonction de la classe que vous avez choisie pour affronter ces étranges monstres du folklore japonais. Télécharger le jeu gratuit Castle Morihisa





Captor Clash (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.3.4, 938 Mo, iOS 13.0, Fireland Co., Limited) Explorez un éventail diversifié de héros, chacun possédant son propre style de combat et des capacités uniques, afin de former l'équipe idéale pour affronter vos rivaux dans des combats 1v1 rapides et effrénés.



Mettez à l'épreuve vos compétences dans des modes de jeu JcE exigeants tels que les assauts et le labyrinthe de l'abysse, où vous pourrez remporter des récompenses et améliorer votre expérience de jeu de rôle. Avec des commandes intuitives et des graphismes époustouflants, Captor Clash offre aux joueurs une fusion palpitante de stratégie et d'action, faisant de lui le jeu de combat parfait. Télécharger le jeu gratuit Captor Clash









Asset 15 (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.3, 1,4 Go, iOS 15.0, 30 Ninjas) Piratez son esprit. Déverrouillez des souvenirs perdus.



Asset 15 est une expérience de réalité augmentée (AR) et un jeu d'aventure qui suit le voyage d'une héroïne pour réparer ses souvenirs brisés. Dans ce thriller d'aventure interactif, vous vous déplacez dans l'espace physique et dans le temps pour résoudre des énigmes, réparer des souvenirs et retrouver la mémoire.

pour débloquer des énigmes, réparer des souvenirs et naviguer dans de nouveaux chapitres.



Avec Amandla Stenberg de The Hunger Games et Dear Evan Hansen, Asset 15 a de sérieux arguments. Attention, il faut un iPhone ou iPad avec le Lidar pour en profiter un maximum. Télécharger le jeu gratuit Asset 15





Alchemy Dungeon (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.42, 73 Mo, iOS 12.0, Ivan Khokhlenkov) Alchemy Dungeon est un mélange de puzzle et de roguelike. Votre objectif est de fusionner des objets, de découvrir de nouvelles recettes, d'explorer des donjons sans fin, de tuer des monstres et de trouver des trésors. Vos meilleurs scores sont utilisés pour débloquer des personnages, des pouvoirs et des niveaux uniques, et le butin que vous trouvez est utilisé pour des améliorations.



Le jeu est simple à apprendre mais difficile à maîtriser. Il est hors ligne et conçu pour être utilisé d'une seule main. Télécharger le jeu gratuit Alchemy Dungeon





Aether Gazer (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 3,7 Go, iOS 11.0, YOSTAR GAMES) Un clone de Genshin Impact, une fois de plus. Plutôt joli, avec une gestion par équipe et des boss, Aether Gazer possède quelques arguments en sa faveur.



Victime de guerres incessantes, la Terre du futur est devenue un lieu hostile. Pour garantir sa sauvegarde, l'humanité a donc été contrainte de transférer sa conscience vers Gaïa, une IA en orbite autour de la Terre. Cette conscience est composée des dix zones de Sephirah ; chacune a une culture et des croyances qui leur sont propres, et toutes travaillent de conserve pour bâtir une civilisation parfaite : l'Idealbild.



Mais… l'épanouissement de ce monde idyllique est compromis par les attaques acharnées des fléoptiques, ces virus informatiques qui pullulent dans la couche source. Télécharger le jeu gratuit Aether Gazer





Nouveaux jeux payants iOS :

Real Bout Fatal Fury 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 187 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Real Bout Fatal Fury 2 est un jeu de combat sorti par SNK en 1998. Il s'agit du 7ème titre de la série Fatal Fury.

De nouveaux éléments ont été ajoutés en plus de l'amélioration des systèmes précédents.

Cette version ajoute Rick Strowd et Li Xiangfei en tant que personnages jouables, et Geese Howard fait également son retour ! Télécharger Real Bout Fatal Fury 2 à 3,99 €





Pinball Vs Solitaire (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 14 Mo, iOS 9.0, Sam Hardy) Pinball Vs Solitaire est un jeu d'arcade unique qui mêle cartes et flipper.



Utilisez des flippers pour collecter des cartes et compléter un jeu de solitaire.

Fusionne un jeu de cartes classique avec des mécanismes de flipper emblématiques.



Pas de publicité. Télécharger Pinball Vs Solitaire à 2,99 €





Legend of Keepers (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.02, 663 Mo, iOS 13.0, Playdigious) Legend of Keepers est un jeu qui fusionne les éléments d'un roguelite et d'une gestion de donjon. Vous endossez le rôle d'un gestionnaire de donjon chargé d'embaucher des monstres et de construire des pièges pour contrer les héros qui tentent de s'emparer de votre or.



Dans cette simulation fantastique de l'univers de travail, vous devrez faire face aux défis propres à chaque entreprise, des congés maladie aux grèves, tout en gérant votre équipe pour créer le donjon le plus impénétrable qui soit. Télécharger Legend of Keepers à 4,99 €





Farming Simulator 23 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2.0, 1021 Mo, iOS 14.0, GIANTS Software GmbH) Expérimentez la croissance de vos cultures et bâtissez un empire agricole florissant ! Devenez un agriculteur moderne et prenez les commandes de plus de 100 véritables machines agricoles provenant de fabricants renommés tels que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra, et bien d'autres. Plongez dans une multitude d'activités agricoles qui vous offriront une expérience variée. Dans Farming Simulator 23 (FS23), la célèbre simulation agricole créée par GIANTS Software, vous pouvez choisir le type d'agriculteur que vous souhaitez incarner. Cette nouvelle version propose de nombreuses fonctionnalités inédites spécialement conçues pour votre appareil mobile, offrant ainsi une expérience de jeu totalement nouvelle. Télécharger Farming Simulator 23 à 7,99 €





Block Breakerz (Jeu, Action, iPad, v1.0.1, 25 Mo, iOS 8.0, F5 Games) Block Breakerz est un jeu d'arcade à 4 joueurs au rythme effréné qui mélange Breakout et Hungry Hungry Hippos dans un jeu de fête auquel vous ne pourrez pas vous arrêter de jouer.



Jouez en solo ou contre trois de vos amis dans 4 modes de jeu différents qui vous feront jouer "juste un tour de plus" pendant des heures.



Block Breakerz est un jeu frénétique et amusant pour toute la famille, auquel vous pouvez jouer n'importe quand et n'importe où sur votre iPad ! Télécharger Block Breakerz à 3,99 €