Sorties jeux : Total War: EMPIRE, Vinland Tales, Mister Antonio et DC Heroes United

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Total War: EMPIRE, Vinland Tales: Viking Survival, Endless Nightmare 6: Reborn, Mister Antonio et DC Heroes United.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Vinland Tales: Viking Survival (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, , v1.0.6, 437 Mo, iOS 15.0, Colossi Games Ltd) Vinland Tales est un jeu de survie RPG avec des éléments sandbox où vous construisez et développez une colonie viking. Il met l'accent sur l'exploration et la gestion des ressources, sans la nécessité de gérer la faim, pour une expérience de jeu plus axée sur l'exploration que sur la survie. Vous pouvez fabriquer et améliorer des armes pour affronter divers ennemis et créer un village prospère avec des défenses et des lieux de culte. Explorez le Vinland, engagez-vous dans des sièges contre d'autres joueurs ou revivez l'épopée de Leif Eriksson dans un monde ouvert rempli de dangers et de quêtes.



Franchement très beau, il promet une grande aventure sur mobile ! Télécharger le jeu gratuit Vinland Tales: Viking Survival

Boing! Rubber Duck (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 177 Mo, iOS 14.0, NANOO COMPANY Inc.) Rubber Duck: Idle Game est un RPG où vous suivez l'épopée d'un canard en caoutchouc qui évolue de héros ordinaire à légende dans le monde de Rubbertopia. Le jeu combine un système de combat automatique avec des éléments de gestion et de collection, où vous pouvez accumuler des ressources et faire évoluer votre équipe même en mode idle. Il propose plus de 24 canards Super Ducks à collectionner, chacun offrant des compétences uniques pour enrichir votre stratégie. Embarquez pour une aventure RPG avec un gameplay fluide et sans complexité, idéal pour les joueurs qui apprécient les jeux de rôle à progression automatique. Télécharger le jeu gratuit Boing! Rubber Duck

TED Tumblewords (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.1.1, 161 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Tumblewords par TED est un jeu de lettres quotidien nécessitant un abonnement Netflix, où vous glissez des lettres pour former des mots, avec de nouveaux défis chaque jour. Développez votre vocabulaire et vos connaissances grâce à des parties qui offrent des cartes éducatives, tout en affinant votre stratégie pour maximiser les scores avec des bonus. Le jeu propose des grilles variées sans publicité, des compétitions quotidiennes contre un bot, et la possibilité de partager ses scores sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous mesurer à d'autres joueurs en ligne dans des matches de Tumblewords au tour par tour. Traduit en français, pour une fois ! Télécharger le jeu gratuit TED Tumblewords

Endless Nightmare 6: Reborn (Jeu, Mots / Casse-tête, , v1.0.1, 2,5 Go, iOS 12.0, 707 INTERACTIVE) La vie paisible de votre père est brisée par une tragédie inattendue dans ce jeu de puzzle et d'aventure en 3D où vous découvrez un secret caché derrière la mort de votre père. Le gameplay consiste à explorer le village de Panlong pour rassembler des indices, combattre ou échapper à des monstres pour collecter des âmes pour le développement du personnage et fabriquer des élixirs ou améliorer des armes à partir des ressources collectées. Le jeu propose six types d'armes pour le combat, un système de boss diversifié avec des récompenses et des sorts magiques de cinq éléments pour améliorer le gameplay.



Les développeurs promettent une jouabilité immersive et une grande durée de vie ! Télécharger le jeu gratuit Endless Nightmare 6: Reborn





Mister Antonio (Jeu, Casse-tête / Aventure, , v1.2, 20 Mo, iOS 12.0, Bart BONTE) Stray Bizarre Cat est un jeu d'aventure et de réflexion où vous devez satisfaire les exigences curieuses d'un chat. Il propose des puzzles intelligents, des interactions inattendues, et utilise des sons agréables pour enrichir l'expérience. Votre objectif est de collecter des balles dans divers mondes à travers des niveaux de difficulté croissante pour contenter le chat. Télécharger le jeu gratuit Mister Antonio

DC Heroes United (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.7, 90 Mo, iOS 16.0, Genvid Technologies) DC Heroes United est une série interactive de Genvid où les fans influencent directement la continuité de l'univers DC. En tant que spectateur, vous participez à des décisions cruciales pour des héros comme Superman et Wonder Woman lors de la sauvegarde de Earth-212. Chaque semaine, les décisions prises par les fans, via l'utilisation de Story Tokens gagnés ou achetés, deviennent canon dans l'épisode suivant. Le jeu permet également de vivre des expériences roguelite, affronter des ennemis en masse et débloquer des héros et des compétences, tout en modifiant les légendes de DC en temps réel.



On attend de voir sur la partie modèle économique de ce free-to-play. Télécharger le jeu gratuit DC Heroes United

Road Trip USA 3 - Central (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 401 Mo, iOS 12.0, Gamehouse LLC) "Road Trip USA 3 - Central" invite les joueurs à une aventure à travers les États-Unis, où ils chercheront des objets cachés et résoudront des puzzles variés. Le jeu propose une exploration de 20 lieux captivants, de la culture locale à la nature grandiose, enrichie par divers modes de jeu d'objets cachés et des mini-jeux comme le Match 3 et le nouveau Memory Match. Chaque destination offre non seulement de nouveaux défis mais aussi une immersion dans les paysages et l'histoire des états visités. Avec des graphismes colorés et une multitude de puzzles, c'est le dépaysement assuré ! Télécharger le jeu gratuit Road Trip USA 3 - Central

KINGSLAND (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v45, 484 Mo, iOS 12.0, WONCOMZ.INC) Créez et gérez des troupes variées - humains, machines, dieux, démons et monstres - pour s'engager dans des batailles stratégiques visant à accumuler richesse et renommée. Dans KINGSLAND, chaque unité a des compétences uniques, offrant des combats variés où la stratégie est clé, comme le déploiement judicieux des unités et la conception de formations. Affrontez d'autres joueurs en arène pour grimper dans les classements, tout en renforçant vos troupes pour les combats de boss et les sièges de forteresses. Le jeu propose également un mode histoire, toujours en pixel art. Télécharger le jeu gratuit KINGSLAND

Idle Dragon Princess : AFK RPG (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v5.1090, 210 Mo, iOS 12.0, Wemade Connect Co., Ltd.) Idle Dragon Princess : AFK RPG est un jeu de rôle inactif où les héros s'engagent dans des aventures pour sauver le monde, guidés par une princesse dragon paresseuse. En ligne ou hors ligne, composez votre équipe avec cinq classes et des serviteurs, utilisant leurs synergies uniques pour des stratégies de combat efficaces dans des batailles en temps réel, PVP, et raids. Le jeu se distingue par ses graphismes de haute volée, des effets visuels puissants, et propose une aventure stratégique et amusante, adaptée aux fans de jeux RPG inactifs avec des éléments de collection de héros et de combat stratégique. Télécharger le jeu gratuit Idle Dragon Princess : AFK RPG





Nouveaux jeux payants iOS :