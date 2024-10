Feral Interactive date la sortie de Total War Empire sur mobile

Feral Interactive ne s'arrête jamais. Le spécialiste des portages mobile et Mac l'avait promis en septembre dernier, voici la date de sortie de Total War: Empire sur iPhone, iPad et Android, marquant la première arrivée de ce classique de Creative Assembly sur nos écrans tactiles. dans quelques jours, vous allez pouvoir vous rendre sur l'App Store et le Google Play pour plonger dans cette expérience stratégique du XVIIIe siècle, alliant batailles en temps réel et stratégie au tour par tour.

Découvrez Total War EMPIRE

Dominez le monde sur votre téléphone

Dans Total War: Empire, les joueurs dirigent l’une des onze grandes puissances cherchant à dominer le monde à une époque de grandes découvertes, de progrès scientifiques rapides et de conflits mondiaux. La campagne s'étend de l’Europe à l’Inde et aux Amériques, où les nations s'affrontent sur terre et en mer pour contrôler des territoires et des routes commerciales lucratives. L’interface utilisateur a été retravaillée pour s'adapter aux écrans tactiles, offrant aux joueurs une prise en main optimisée, tout en prenant en charge les configurations clavier/souris pour une expérience plus traditionnelle. De quoi repartir en guerre après Total War Medieval 2.

Des batailles terrestres et navales uniques

Total War: Empire, qui est disponible sur Mac depuis 2012, brille par ses batailles stratégiques combinant combats terrestres et navals, dans une ère où la poudre à canon et les nouvelles technologies industrielles jouent un rôle crucial. Maîtrisez les forces de l'artillerie et la supériorité technologique dans des batailles titanesques en 3D où chaque détail, de la direction du vent aux stratégies de manœuvre, compte. Parfois, un rien suffit à faire basculer le cours de l'Histoire. Les joueurs pourront également utiliser la diplomatie et le subterfuge pour étendre leur empire et renforcer leurs alliances.

Un contenu étendu et une immersion totale

Cette version mobile inclut la Grande Campagne complète et le mini-campagne Road to Independence, permettant aux joueurs de mener des forces révolutionnaires pour libérer les colonies américaines. Après le lancement, une extension Warpath étendra la carte de la campagne en Amérique du Nord, ajoutant de nouvelles factions, unités et stratégies pour un réalisme encore plus immersif.

En plus des fonctionnalités inédites comme l'ajout de nouveaux jokers pour enrichir l'expérience de jeu, Feral Interactive envisage d’explorer des options de merchandising, y compris des jeux de cartes physiques inspirés de l’univers de Total War. L'expérience complète de Total War: Empire, déjà bien rodée sur ordinateur de bureau, ne démérite pas sur mobile.

Configurations requises et langues disponibles

Pour une installation sans problème, un espace de stockage de 12 Go est nécessaire, mais 24 Go est recommandé.



iPhone pris en charge :

iPhone XR ou ultérieur

iPhone SE 2re génération (2020) ou ultérieur

iPad pris en charge :

iPad mini 5e génération (2019) ou ultérieur

iPad Air 3e génération (2019) ou ultérieur

iPad 8e génération (2020) ou ultérieur

iPad Pro 2e génération (2017) ou ultérieur

Le jeu est disponible en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, et le japonais.

Date de lancement

Total War: Empire est déjà un incontournable pour les amateurs de stratégie mobile, vous pouvez le précommander sur App Store et Play Store avant sa sortie le 21 novembre.

Télécharger le jeu Total War™: EMPIRE