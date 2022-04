Total War: MEDIEVAL II est de sortie sur iOS et Android

Le portage mobile de Total War: Medieval II de Feral Interactive est maintenant disponible sur iOS dans le monde entier, suite aux pré-commandes et aux pré-enregistrements récemment lancés sur les magasins d'applications. Les premiers retours sont très bons, surtout sur iPad qui est forcément plus confortable pour ce genre de titre.

Total War: MEDIEVAL II est enfin disponible sur App Store

MEDIEVAL II par à la conquête de l'iPhone et de l'iPad : découvrez le mélange irrésistible de batailles titanesques en temps réel et de stratégie complexe au tour par tour qui a donné à Total War ses lettres de noblesse. Sur trois continents, pendant l'époque explosive du Moyen Âge, des conflits spectaculaires et des rivaux intrigants jonchent le chemin du pouvoir pendant que les grands royaumes du monde médiéval se disputent la suprématie. Par la diplomatie ou la conquête, le commerce ou le subterfuge, vous devez obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire, depuis les rives de l'Europe occidentale jusqu'aux sables d'Arabie.

Il y a quelques jours, Feral Interactive a présenté une vidéo de gameplay étendue de Total War : Medieval 2 fonctionnant sur trois appareils pour vraiment se rendre compte de ce qui vous attend avant de passer à la caisse. Cette vidéo nous donne un aperçu de l'interface, du gameplay, et de la fluidité sur un iPhone 12 Pro Max, un iPad Pro et le Google Pixel 6 ci-dessous :

Pour mémoire, Medieval II: Total War est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour et de tactique en temps réel développé par Creative Assembly et publié par Sega le 11 novembre 2006 en Europe, le 13 novembre 2006 en Amérique du Nord et en avril 2007 au Japon.



. Feral Interactive nous a informé que l'extension Big Kingdoms qui est sortie sur PC arrivera pour iOS en tant que DLC payant. La version Android de Total War : Medieval II devrait être mise en ligne dans les prochaines heures. La version iOS a été déployée dans le monde entier à 14,99€.

