Nouvelle vidéo de gameplay pour Total War: Medieval II sur mobile

Annoncé en début d'année, la sortie de Total War : Medieval II sur iOS et Android se profile avec une nouvelle vidéo qui nous permet d'avoir un bon aperçu du gameplay.



En toute logique, Total War : Medieval II prend la suite de Rome : Total War, un autre classique de Creative Assembly qui arrive sur mobile avec une foule d'améliorations, des commandes tactiles, etc.

Total War: MEDIEVAL II dévoile son gameplay en vidéo

MEDIEVAL II par à la conquête de l'iPhone et de l'iPad : découvrez le mélange irrésistible de batailles titanesques en temps réel et de stratégie complexe au tour par tour qui a donné à Total War ses lettres de noblesse. Sur trois continents, pendant l'époque explosive du Moyen Âge, des conflits spectaculaires et des rivaux intrigants jonchent le chemin du pouvoir pendant que les grands royaumes du monde médiéval se disputent la suprématie. Par la diplomatie ou la conquête, le commerce ou le subterfuge, vous devez obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire, depuis les rives de l'Europe occidentale jusqu'aux sables d'Arabie.

Aujourd'hui, Feral Interactive a présenté une vidéo de gameplay étendue de Total War : Medieval 2 fonctionnant sur trois appareils avant sa sortie la semaine prochaine. Cette vidéo de gameplay nous donne un aperçu de l'interface, du gameplay, de la façon dont les joueurs des jeux précédents pourront s'y adapter, et plus encore. Regardez la vidéo de gameplay étendu de Total War : Medieval II iOS et Android avec des séquences capturées à partir d'iPhone 12 Pro Max, d'iPad Pro et d'appareils Google Pixel 6 ci-dessous :

Une belle démonstration qui nous rappelle qu'il faudra un grand écran pour en profiler. Sur iPad, ce sera bien plus confortable que sur un iPhone 13 mini par exemple.



Pour mémoire, Total War : Medieval II a fait ses débuts sur les plateformes PC en 2006 et est le quatrième jeu Total War. Rendez-vous le 7 avril pour télécharger TWM II sur l'App Store et le Play Store à 14,99€.



Télécharger le jeu Total War: MEDIEVAL II