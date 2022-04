Sorties jeux : Total War: MEDIEVAL II, Sumire, GUNS UP ! Mobile

⏰ Il y a 13 min (Màj il y a 13 min)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Total War: MEDIEVAL II, Sumire, GUNS UP ! Mobile.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Rovio Classics: Angry Birds (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 223 Mo, iOS 13.0) Intégralement redesigné, Rovio Classics: Angry Birds est un remake fidèle du jeu Angry Birds original qui a conquis le monde entier !



La survie des Angry Birds est en jeu. Aidez-les à prendre leur revanche sur les vilains cochons qui ont volé leurs œufs. Utilisez le pouvoir unique de chaque oiseau pour détruire les défenses des cochons. L'expérience Angry Birds, c'est un gameplay basé sur les lois de la physique et des heures de rejouabilité. Chaque niveau peut être battu avec la bonne combinaison de logique, d'adresse et de puissance !



– Une expérience de tir à la fronde amusante et satisfaisante !

– Jouez aux 8 épisodes originaux du Angry Birds de 2012 – sur 390 niveaux !

– Obtenez 3 étoiles dans tous les niveaux et partez à la chasse aux œufs dorés ! Télécharger Rovio Classics: Angry Birds à 0,99 €





Puzzle Adventure : Jeu-mystère (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.8.2, 320 Mo, iOS 11.0, Pixel Federation Games) Un nouveau jeu d'aventure et de mystère en 3D, foisonnant de casse-tête uniques et d'énigmes de logique. Déniche des trésors, des cristaux et des artefacts magiques, explore un monde surnaturel infesté de monstres, de bêtes et de créatures paranormales, sans oublier moult objets envoûtés savamment dissimulés. Perce des mystères effrayants, échappe à des monstres terrifiants, puis élucide des meurtres et autres méfaits.



Éveille le fin limier qui sommeille en toi et enquête sur des histoires et des meurtres liés à des personnages, des monstres ou des bêtes uniques en leur genre. Loups-garous, fantômes, événements surnaturels et secrets t'attendent dans ce jeu d'aventure et de mystère en 3D. Télécharger le jeu gratuit Puzzle Adventure : Jeu-mystère





Mr. Traffic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 107 Mo, iOS 11.0, :DUMPLING design) Tapez sur les voitures pour les faire avancer. Évitez les accidents pour obtenir un score élevé !



Aidez Mr. Traffic, un chef d’orchestre qui dirige maintenant la circulation à cause d’une erreur administrative… mais cela ne va pas l’empêcher de faire de la musique !



Fonctionnalités :

• TAPEZ pour jouer

• Faites de la MUSIQUE (en quelque sorte)

• Des milliers de combinaisons de MODE

• Un nouvelle jouabilité SANS FIN Télécharger le jeu gratuit Mr. Traffic





Maximus 2 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.06, 165 Mo, iOS 11.0, Four Fats) MAXIMUS 2 est un beat-em-up (brawler) fantastique qui met l'accent sur des combats croustillants et satisfaisants. Nous avons capturé l'esprit de certains des meilleurs beat-em-ups classiques, en les fondant dans une expérience mémorable. Combattez en solo ou avec jusqu'à 4 joueurs en mode multijoueur coopératif !



STORY est un tir unique et continu. Cela n'a pas été fait depuis les années 80, plutôt que de simplement couper d'une étape à l'autre, les joueurs entrent dans une transition animée vers la zone suivante, créant l'illusion d'un voyage fantastique.



MULTIPLAYER co-op en temps réel, combattez ensemble jusqu'à 4 joueurs en ligne ou sur le même appareil avec des contrôleurs Bluetooth.



Des HÉROS avec leurs propres rôles et armes. Le tank, le lutteur, le magicien, le hors-la-loi, le guérisseur et le ninja. Télécharger le jeu gratuit Maximus 2





Jump Up! Tiny Spaceman (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 259 Mo, iOS 10.0, Jackson Samuels) Un nouveau développeur solo vous met au défi de battre un jeu comprenant :



-Plus de 20 écrans de jeu !

-Des personnages en 3D avec des personnalités en 3D !

-Des pistes et des pistes de musique originale ! Télécharger le jeu gratuit Jump Up! Tiny Spaceman





GUNS UP ! Mobile (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.6, 313 Mo, iOS 12.0, NHN BIGFOOT CORPORATION) Appel à tous les commandants :

La guerre ravage notre monde, c'est à vous d'intervenir et nous mener à la victoire !



GUNS UP! ™ Mobile est un jeu de stratégie JcJ en ligne qui réinvente le Tower Defense comme vous ne l'avez jamais vu. Construisez votre armée, envoyez vos troupes au combat et dirigez vos soldats. Donnez-leur vos ordres et épaulez-les à l'aide de tanks, d'une frappe aérienne ou d'autres déploiements ! Les nouveautés de cette version revisitée du grand classique PlayStation® vous attendent !



Participez à des combats multijoueur asynchrones dans lesquels les attaquants doivent déjouer les défenses d'un autre joueur. Préparez vos meilleurs soldats, élaborez vos stratégies et devenez le maître du champ de bataille. Télécharger le jeu gratuit GUNS UP ! Mobile





Gem Genie (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 56 Mo, iOS 11.0, Greg Duda) Vous, un archéologue, avez réveillé un vieux génie par accident. Vous devez maintenant jouer un jeu contre lui : pour le profit... ou la survie ! Le génie vous propose des tuiles avec des lingots d'or et des pierres précieuses. Si vous faites correspondre leurs formes, elles sont à vous. Sinon, c'est fini pour vous ! Faites donc correspondre les tuiles du bas (avec des trous) avec les formes du haut, pendant que le temps presse. Plus vous faites correspondre de formes, plus vous en gardez, sinon... vous perdez ! Télécharger le jeu gratuit Gem Genie





Dumpling Delivery by Mailchimp (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3, 93 Mo, iOS 12.0, The Rocket Science Group LLC) Dumpling Delivery se déroule sur un parcours périlleux de 9 trous rempli de licornes menaçantes, de flammes hautes comme le ciel et d'au moins un crâne géant et affamé. Votre mission, si vous l'acceptez, est de rassembler un groupe de boulettes de pâte à modeler malhonnêtes. Votre client de livraison attend et a faim. Avez-vous ce qu'il faut pour obtenir une note de 5 étoiles ? Télécharger le jeu gratuit Dumpling Delivery by Mailchimp





Catchee (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.1, 135 Mo, iOS 11.0, Laser Dog) Un catch’em up musical simple et joyeux !



Attrape autant d’objets que possible dans ce joyeux petit catch’em up musical. Multiplie tes points avec des flips de rotation et obtiens des perfects pour optimiser ton score ! Joue également hors-ligne !



Un gameplay rapide, addictif et gratuit avec des perfects stimulants, pleins de chansons et des thèmes Catchee à débloquer ! Télécharger le jeu gratuit Catchee





Nouveaux jeux payants iOS :

Total War: MEDIEVAL II (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.3, 1,8 Go, iOS 14.0, Feral Interactive Ltd) MEDIEVAL II par à la conquête de l'iPhone et de l'iPad : découvrez le mélange irrésistible de batailles titanesques en temps réel et de stratégie complexe au tour par tour qui a donné à Total War ses lettres de noblesse. Sur trois continents, pendant l'époque explosive du Moyen Âge, des conflits spectaculaires et des rivaux intrigants jonchent le chemin du pouvoir pendant que les grands royaumes du monde médiéval se disputent la suprématie. Par la diplomatie ou la conquête, le commerce ou le subterfuge, vous devez obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire! Télécharger Total War: MEDIEVAL II à 14,99 €





TOHU (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 2,3 Go, iOS 10.0, Fireart Sp. z o.o.) Lance-toi dans une toute nouvelle aventure qui se déroule au cœur d'un monde de planètes-poissons tout aussi étranges que merveilleuses. Explore des environnements pittoresques, résous des énigmes complexes et découvre la vérité sur une mystérieuse petite fille et son alter ego mécanique, Cubus.



Aventure-toi dans des lieux aux couleurs chatoyantes et à l'atmosphère envoûtante, rencontre des personnages intrigants puis résous des énigmes insondables pour accomplir ta quête : réparer le Moteur sacré. Sous les traits de la Fillette, ta légèreté n'a d'égale que ta souplesse ! Tu peux donc te frayer un chemin jusqu'à des zones du monde que nul autre personnage ne peut atteindre. Télécharger TOHU à 7,99 €





Sumire (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 3,6 Go, iOS 11.0, GameTomo Co., Ltd.) Sumire est un jeu indie d'aventure narrative qui vous offre un voyage d'un jour à travers un village japonais pittoresque. Dans ce lieu enchanté, Sumire, une jeune fille mélancolique, rencontre un esprit malicieux qui lui propose un marché pour réaliser son souhait le plus cher.



Votre but ? Faire en sorte que le rêve de Sumire devienne réalité, et pour cela, il vous faudra achever une série de tâches avant la tombée de la nuit de ce jour spécial. Si le gameplay de Sumire n'a rien de spécial, le véritable attrait réside dans la façon dont la narration, les personnages, l'art et la musique s'assemblent pour offrir une expérience mémorable. En prenant des décisions au cours d'une seule journée, Sumire fait l'expérience de divers souvenirs, émotions et autres, tout en interagissant avec de nouveaux et anciens amis.

Télécharger Sumire à 5,99 €





M.Duck (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, Andrew Lee) M.Duck est un jeu de tir de galerie roguelite sur un canard qui connaît la magie.



Aidez Magic Duck à se frayer un chemin jusqu'à la mystérieuse tour qui éclaire son étang chaque nuit et interrompt son sommeil. Combattez des ennemis redoutables, découvrez de nouvelles reliques, percez les secrets de la tour et éteignez cette lumière une fois pour toutes !



M.Duck combine les caractéristiques du roguelite avec un gameplay inspiré des jeux de tir classiques pour créer une expérience unique en solo. Télécharger M.Duck à 1,99 €