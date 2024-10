Sorties jeux : Age of Empires Mobile, Pocket Necromancer, Stronghold Castles et Pro Wrestler Story

Aujourd'hui, 7 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Age of Empires Mobile, Pocket Necromancer, Stronghold Castles et Pro Wrestler Story.



Age of Empires Mobile (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.208, 1,1 Go, iOS 13.0, Level Infinite) Il est là ! Enfin ! Age of Empires Mobile fait son entrée sur l'App Store, avec tout l'univers officiel de la célèbre franchise. Age of Empires Mobile combine des éléments classiques de la franchise avec un gameplay stratégique adapté aux appareils nomades. Les joueurs participent à des batailles (assez) rapides, gèrent efficacement leurs ressources, et construisent des armées dynamiques pour défendre leur royaume. Avec des graphismes impressionnants, des héros historiques et des champs de bataille épiques, les joueurs peuvent choisir parmi 8 civilisations emblématiques et explorer un monde médiéval où la météo et le terrain influencent la stratégie. Le jeu propose une nouvelle expérience de conquête et d’alliance avec des centaines de joueurs à travers le monde.



Télécharger le jeu gratuit Age of Empires Mobile





Pocket Necromancer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 360 Mo, iOS 12.0, Sandsoft Publishing Company) Pocket Necromancer est un jeu de rôle vivant dans lequel vous incarnez un nécromancien qui lève une armée de morts-vivants pour hanter les lieux et vaincre les hordes démoniaques. Chaque serviteur invoqué possède des compétences uniques, ce qui rend la sélection stratégique essentielle dans les batailles. Les joueurs peuvent améliorer leur nécromancien avec divers équipements, y compris des objets excentriques tels que des cache-oreilles roses en peluche, afin d'accroître leurs pouvoirs. Le jeu allie humour et action dans un monde fantastique moderne, et propose des fonctionnalités telles que la défense du château, la progression des compétences et l'amélioration des armes et des artefacts pour protéger votre territoire et écraser les démons qui vous envahissent. Télécharger le jeu gratuit Pocket Necromancer





Wizardry Variants Daphne (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,1 Go, iOS 14.0, Drecom Co., Ltd.) Wizardry Variants Daphne est le dernier épisode en 3D de la série classique des jeux de rôle avec donjon, dont l'esthétique s'inspire désormais de l'animation tout en conservant son atmosphère sombre et périlleuse. Les joueurs forment un groupe avec des personnages de différentes classes et font face à la difficulté élevée des monstres du labyrinthe. Avec une orientation portrait optimisée pour les mobiles, le jeu propose des scénarios à embranchements qui dépendent des choix que les joueurs font en explorant les profondeurs des donjons. Télécharger le jeu gratuit Wizardry Variants Daphne





Achroma Tides (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.1, 246 Mo, iOS 12.0, Minidragon) Embarquez pour un voyage épique dans un jeu de rôle vertical qui se déroule dans un monde de sombres mystères et d'esthétique steampunk. Ce jeu met à l'épreuve vos compétences et votre stratégie à chaque bataille, tout en vous plongeant dans une narration riche, remplie de personnages et d'histoires intrigantes. Conçu pour être joué en déplacement, il offre une expérience transparente et intuitive qui vous permet d'entrer et de sortir de l'action sans effort. Que vous disposiez de quelques minutes ou de quelques heures, ce RPG vous offre une expérience profonde et gratifiante en vous faisant naviguer dans un monde dangereux où chaque décision compte. Télécharger le jeu gratuit Achroma Tides





Stronghold Castles (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 276 Mo, iOS 12.0, Firefly Studios) Stronghold Castles est un jeu de stratégie médiévale mobile développé par Firefly Studios, les créateurs de la série Stronghold. En tant que souverain, vous devez construire des bâtiments, gérer des ressources, et développer une économie florissante. Vous pouvez taxer ou soigner vos paysans pour prospérer, tout en construisant un château imprenable pour défendre votre domaine. Le jeu propose des combats en temps réel où vous commandez des chevaliers, archers et soldats pour piller vos rivaux. En plus, vous affrontez des ennemis emblématiques de la série, tels que le Rat et le Loup, tout en rétablissant la grandeur de votre manoir et amassant des trésors royaux. Télécharger le jeu gratuit Stronghold Castles





Climb Knight (Jeu, Action, , v1.9, 77 Mo, iOS 13.0, Darius Immanuel Guerrero) Climb Knight est un jeu d'escalade d'inspiration rétro qui évoque la nostalgie des jeux d'arcade classiques en briques avec son style pixel-art et son gameplay simple. L'objectif est de grimper le plus haut possible tout en évitant les obstacles tels que les chauves-souris et les pièges hérissés de pointes. Développé par le créateur des populaires jeux d'horreur DERE, le jeu propose des personnages à débloquer et un tableau de classement mondial pour les parties compétitives. Les fans des précédents titres du studio pourront également découvrir des œufs de Pâques cachés dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit Climb Knight

