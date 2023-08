Sorties jeux : City Gridlock, Crystal Journey, Cut the Rope Daily et Stone Story RPG

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement City Gridlock, Crystal Journey, Cut the Rope Daily et Stone Story RPG.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

City Gridlock (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 202 Mo, iOS 12.0, Lucky Loot) Il s'agit d'un jeu de simulation urbaine. Vous devrez résoudre divers problèmes de circulation afin de fluidifier le trafic. Vous devrez placer des panneaux de signalisation et des feux de circulation. Décidez de la manière de traiter chaque problème de circulation. Déviez les voitures vers différents itinéraires. Appuyez sur GO et regardez la ville prendre vie. Les voitures commenceront à circuler dans la ville. Les bus s'arrêteront aux arrêts. Les voitures essaieront d'atteindre leur destination et risquent d'être frustrées si elles restent bloquées trop longtemps dans les embouteillages. C'est beau, intelligent et jouable ! Télécharger City Gridlock à 2,99 €





Crystal Journey (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v0.1, 163 Mo, iOS 12.0, Blend Nesimi) Avec ses mécanismes de jeu intuitifs et ses environnements immersifs, "Crystal Journey" est un jeu facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Faites pivoter le monde en 3D pour découvrir des chemins cachés, résoudre des énigmes complexes et relever de nouveaux défis à chaque tournant. Avec des graphismes époustouflants et des ambiances sonores envoûtantes, "Crystal Journey" offre une expérience de jeu inoubliable qui vous fera revenir pour de bon. Les amateurs de Monument Valley devraient s'y pencher ! Télécharger Crystal Journey à 1,99 €





Gravitas! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 591 Mo, iOS 16.0, Drew Smith) Dans ce puzzle-shooter, vous êtes le capitaine des forces de défense de Gravitas, une galaxie pacifique très éloignée de la Terre. Un jour, un trou de ver apparaît au centre de Gravitas et commence à déverser des débris et des déchets dans l'atmosphère des différentes planètes de la galaxie. Pour vous défendre contre l'invasion, vous devez faire correspondre au moins trois déchets du même type et les renvoyer dans le vortex. Envoyez suffisamment de débris dans le vortex pour sauver chaque planète. Terminez les 20 niveaux pour découvrir la source du vortex et le fermer. Télécharger Gravitas! à 1,99 €





Omen Exitio: Plague (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 706 Mo, iOS 12.0, Tiny Bull Studios S.r.l.) Omen Exitio : Plague s'inspire des livres de jeux des années 80 et 90, mêlant l'univers étrange et terrifiant créé par H.P. Lovecraft à une intrigue et des personnages originaux, tous guidés par vos choix, qui conduiront le protagoniste de l'histoire à travers le mystère labyrinthique représenté par une terrible maladie et les ombres qui se cachent derrière elle.



Zanzibar, 1896. Le Dr Jake Huntington s'est engagé dans l'armée pour oublier la perte de sa femme. Pourtant, quelque chose de sinistre et d'ancien est sur le point de bouleverser sa vie à jamais. Les ombres qui habitent les confins de la réalité semblent converger toutes vers un même point : une maladie terrifiante qui menace d'exterminer toute la race humaine. Télécharger Omen Exitio: Plague à 4,99 €





Ragnagard ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 182 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Ragnagard est un jeu de combat publié par SNK en 1996.

Prenez le contrôle de personnages uniques basés sur des dieux et des bêtes de légende, et éliminez vos ennemis pour gagner le pouvoir sur le Ciel.

Le système d'éléments de ce jeu permet une grande variété de styles de jeu. Chargez votre jauge d'éléments pour utiliser les destructeurs Disaster Arts et Miracle Arts ! Télécharger Ragnagard ACA NeoGeo à 3,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Cut the Rope Daily (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 340 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un tout nouvel épisode de Cut The Rose, mais exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Chaque jour, tu devras résoudre un nouveau casse-tête logique pour continuer ton aventure. Coupe des cordes et fais éclater des ballons pour combler l'appétit en bonbons de l'adorable monstre vert, Om Nom !



Participe également au défi international en résolvant quotidiennement une énigme basée sur la physique. Chaque jour, un nouveau niveau et un nouveau monde t'attendent. Affronte tes amis et comparez vos compétences dans la résolution de ces énigmes captivantes ! Télécharger le jeu gratuit Cut the Rope Daily





Darkrise (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.18.8, 172 Mo, iOS 12.0, Viktor Chokov) Darkrise est un jeu hardcore classique créé par un petit groupe de développeurs indépendants dans un style pixel nostalgique.



Dans ce jeu d'action et de RPG, vous pouvez vous familiariser avec 4 classes - Mage, Guerrier, Archer et Rogue. Chacune d'entre elles possède des compétences, des mécanismes de jeu, des caractéristiques, des forces et des faiblesses qui lui sont propres.



La patrie du héros du jeu a été envahie par des gobelins, des créatures mortes-vivantes, des démons et les pays voisins. Le héros doit maintenant devenir plus fort et nettoyer le pays des envahisseurs.



Il y a 50 lieux à jouer et 3 difficultés. Les ennemis apparaîtront devant vous ou à partir de portails qui apparaîtront aléatoirement sur le lieu de jeu toutes les quelques secondes. Tous les ennemis sont différents et ont des caractéristiques uniques. Télécharger le jeu gratuit Darkrise





Dig Girl (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 62 Mo, iOS 16.0, Paul Smicker) En tant que dernier héritier de votre grand-oncle Ludwig, vous avez hérité de son château bavarois et de ses trésors souterrains. Il ne tient qu'à vous de survivre à chaque niveau et de trouver... le plus grand des trésors.



30 niveaux de graphisme et de jeu rétro sans publicité vous attendent. Prend en charge les manettes de jeu, l'orientation paysage et portrait, et est livré avec un éditeur de niveau personnalisé. Télécharger le jeu gratuit Dig Girl





Master of Knights (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.3.4, 455 Mo, iOS 11.0, NEOWIZ) Un RPG au tour par tour facile à contrôler avec un système de stratégie varié et sophistiqué, basé sur le triple S : Scope, Spell et Skill ! Dites adieu aux jeux qui n'utilisent que des compétences ! Ici il faut également composer avec les cartes de sorts. Construisez votre propre stratégie avec vos propres héros et cartes de sorts pour vaincre les ennemis ! Télécharger le jeu gratuit Master of Knights





My Cat Club (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.20.1, 482 Mo, iOS 13.0, PikPok) Plonge dans l'univers adorable de la collecte de chats et capture des photos mignonnes dans ce jeu relaxant. Personnalise ton appartement selon tes goûts pour créer un foyer confortable pour tes adorables félins. Prends ensuite des photos et partage-les sur la page sociale intégrée du jeu pour voir le nombre de tes abonnés augmenter ! C'est un jeu simple, idéal pour se détendre et se plonger dans ton club félin dès maintenant ! Télécharger le jeu gratuit My Cat Club