Sorties jeux : AFK Journey, GHOST TRICK, Stone Age et Strange Horticulture

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement AFK Journey, GHOST TRICK, Stone Age et Strange Horticulture.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

AFK Journey (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.137, 1,3 Go, iOS 11.0, Farlight Games) Entrez dans Esperia, un monde fantastique plein de magie - une graine de vie solitaire se promenant parmi la mer d'étoiles. Et sur Esperia, elle a pris racine. Au fil du temps, les dieux autrefois tout-puissants tombèrent. Au fur et à mesure que la graine grandissait, chaque branche poussait des feuilles, qui devinrent les races d'Esperia.

Vous incarnerez le légendaire mage Merlin et vivrez des batailles stratégiquement tactiques. Il est temps de plonger dans un monde inexploré et de partir à la découverte d'un mystère caché avec les héros d'Esperia. Un RPG poétique qui reprend les bonnes idées des meilleurs du genre. Télécharger le jeu gratuit AFK Journey





Azmar Quest (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.9, 150 Mo, iOS 12.0, Sevan Soukiassian) Azmar Quest est un RPG textuel à l'ancienne, offrant à la fois une aventure RPG textuelle et une expérience de jeu de stratégie RPG au tour par tour. Il se déroule dans un monde fantastique appelé Azmar, où le danger est au coin de la rue.



Vous pouvez y jouer hors ligne (histoire solo) ou en ligne (PvP et Co-op). Télécharger le jeu gratuit Azmar Quest





Bunny Haven (Jeu, , iPhone / iPad, v1.003, 210 Mo, iOS 12.0, Runaway) Bienvenue dans le refuge pour Lapins, où la magie ne connaît aucune limite ! Entrez dans cet adorable jeu, où vous prenez les rênes d'un sanctuaire de sauvetage de lapins. Votre mission : adopter et choyer d'adorables lapins en sauvetage, transformer votre jardin en un havre de paix et d'amour, gérer un café chaleureux et jouer les entremetteurs entre les clients et leurs amis les lapins. Télécharger le jeu gratuit Bunny Haven





Cerulean Blitz (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 135 Mo, iOS 12.0, Oaks Games Studio) Dans ce jeu, vous incarnez un champion des mers qui se bat contre des hordes d'ennemis pour vaincre trois autres champions et devenir le nouveau roi des mers.



L'une des caractéristiques les plus intéressantes du jeu est la possibilité de personnaliser les armes de votre personnage, ce qui vous permet de découvrir la stratégie la plus efficace pour venir à bout de chaque niveau. Cette fonction dynamique garantit que chaque course est unique et personnalisée en fonction de vos préférences. Télécharger le jeu gratuit Cerulean Blitz





FIRESKY (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 2,5 Go, iOS 13.0, Concept Haus) Imaginez une partie de balle au prisonnier avec des boules de feu, tout en découvrant l'histoire sombre d'une guerre ancienne qui dure depuis des millénaires.



FIRESKY est un jeu de rôle fantastique qui permet aux joueurs de collectionner des héros et des cartes tout en affrontant des ennemis et d'autres gardiens dans le cadre d'une histoire complète ou d'une arène PVP. Télécharger le jeu gratuit FIRESKY





GHOST TRICK (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,7 Go, iOS 16, CAPCOM) L'un des meilleurs point & click qu'on a adoré à l'époque est de retour. La traque de Sissel pour trouver une explication à son meurtre est toujours aussi rocambolesque, en grande partie grâce aux nombreux personnages mémorables et loufoques dans la veine des jeux Ace Attorney. Le gameplay brille grâce à vos capacités surnaturelles permettant d'influer sur l'environnement. De plus, Sissel a la capacité de remonter le temps de quelques minutes, ce qui vous laisse un minimum de temps pour faire la différence. Pour certaines énigmes, vous devrez y recourir plus d'une fois. "Ghost Trick : Phantom Detective" a été créé par Shu Takumi, le créateur des Ace Attorneyseries, et est maintenant de retour dans un remaster HD tiré de la version originale de 2010 !

Yasumasa Kitagawa, le célèbre compositeur qui a créé la musique de "The Great Ace Attorney Chronicles", a créé une bande-son remasterisée pour l'ensemble du jeu. Les joueurs peuvent passer en toute transparence de la bande originale à la bande remastérisée. De plus, de nouvelles fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées, telles que les "Illustrations" et les "Musiques". Télécharger le jeu gratuit GHOST TRICK





Squarelets (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 52 Mo, iOS 16.0, Chaos Cookie) Facile à prendre en main mais captivant pendant des heures ! Découvrez un mélange parfait d'art et d'ingénierie dans ce jeu primé.



Tapez sur les carrés pour découvrir d'autres détails cachés derrière la pixellisation - et devinez laquelle des 6 images ci-dessous est la plus cachée ! Télécharger le jeu gratuit Squarelets





World of Warships: Legends (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v6.2.1, 1,1 Go, iOS 14.0, WARGAMING Group Limited) Commandez des navires de guerre historiques dans l'expérience des cuirassés ! Montez à bord de navires légendaires comme le Yamato, le Bismarck, l'Iowa, l'Atlanta et le Massachusetts de la Seconde Guerre mondiale et participez à des batailles en haute mer. Dans World of Warships : Legends, vous trouverez une liste impressionnante de plus de 400 navires de guerre historiques représentant 10 nations différentes. Choisissez et commandez le navire de guerre qui correspond le mieux à votre style personnel tout en naviguant et en vous engageant dans des batailles épiques. Télécharger le jeu gratuit World of Warships: Legends





Nouveaux jeux payants iOS :

Cosmic Robots (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.02, 283 Mo, iOS 12.0, Aniode) Préparez-vous à un affrontement épique de tower defense en défendant votre planète contre des vagues de robots envahisseurs ! Placez stratégiquement de puissantes tourelles armées de lasers, de boules de plasma, de roquettes et bien plus encore le long du chemin reliant votre planète à celle de l'ennemi.



Dirigez une armée de robots variés, chacun doté d'un armement et de tactiques spécifiques. Des drones élégants aux chars d'assaut et aux marcheurs imposants, chaque unité apporte un avantage unique sur le champ de bataille. Déclenchez des roquettes guidées par laser et méfiez-vous des gros boss colossaux armés de canons à plasma. Le destin de votre planète est en jeu lorsque vous repoussez les envahisseurs métalliques et remportez la victoire. Télécharger Cosmic Robots à 1,99 €





Farming Simulator Kids (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 309 Mo, iOS 12.0, GIANTS Software GmbH) Avec ses graphismes attrayants, Farming Simulator Kids invite les jeunes joueurs à mener une vie agréable à la ferme. Les enfants explorent des sites agricoles pour faire pousser et récolter des cultures saines, ou s'occuper d'adorables animaux d'élevage comme les vaches, les poules ou les oies. Comme les gros tracteurs et autres véhicules sont indispensables, les enfants peuvent conduire une variété de machines du fabricant renommé John Deere. Télécharger Farming Simulator Kids à 2,99 €





Stone Age (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.5, 473 Mo, iOS 13.0, Acram Digital) Menez votre tribu à travers l'âge de pierre pour construire les fondations de la civilisation humaine !

Quel est l'avenir de l'humanité ? Il dépend de vous ! Faites travailler vos vassaux, nourrissez-les et plus encore. Pour ceux qui ne le savent pas, Stone Age est un jeu de plateau sorti en 2008 conçu par Bernd Brunnhofer et publié par Z-Man Games et Hans im Glück.



Stone Age existait sur iOS, mais il avait été supprimé suite à la faille de l'éditeur. Acram fait donc revivre cet excellent titre en version numérique. Télécharger Stone Age à 8,99 €





Strange Horticulture (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 518 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) Incarnez le propriétaire d'une boutique de plantes dans Strange Horticulture, un jeu de réflexion occulte. Identifiez de nouveaux spécimens, caressez votre chat, rencontrez une sororité et un culte. Grâce à votre puissante collection, influencez l'histoire et élucider les sombres mystères d'Undermere. Un excellent jeu traduit en français ! Télécharger Strange Horticulture à 4,99 €