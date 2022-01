Sorties jeux : RPG Dice: Heroes of Whitestone, EA SPORTS™ UFC 2, Angry Birds Journey

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement RPG Dice: Heroes of Whitestone, EA SPORTS™ UFC 2, Angry Birds Journey.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

RPG Dice: Heroes of Whitestone (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 381 Mo, iOS 11.0, WIMO Games, Inc.) RPG Dice: Heroes of Whitestone vous embarque dans un JDR sur table de stratégie où vous invoquerez des héros pour sauver Whitestone. Lancez les dés dans ce JDR et embarquez pour un voyage magique.

Après 500 ans de paix, Whitestone est attaqué et a besoin de vous ! Invoquez des héros de JDR et créez une équipe de légendes imbattables. Obtenez et améliorez tous types de héros : paladins, sorciers, gredins, etc. Faites preuve de stratégie pour vaincre les ennemis.



Affrontez orcs, elfes et gobelins maléfiques, et accomplissez des quêtes pour obtenir des récompenses épiques ! Le plateau de jeu change au fur et à mesure que vous dévoilez ses mystères et ses chemins secrets. Les dés de combat renforcent les attaques de votre héros. Télécharger le jeu gratuit RPG Dice: Heroes of Whitestone





Pathi: Puzzle Logique Physique (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 119 Mo, iOS 11.0, Zigrid Shehu) Faites glisser, faites pivoter et placez des blocs pour trouver le bon chemin vers le but. Lâchez la balle et utilisez de nombreux composants de niveaux différents pour remplir le chemin et atteindre votre objectif : changez la gravité, utilisez des portails, évitez les obstacles et jouez avec la physique dans des niveaux graphiques abstraits et minimalistes ! Jouez gratuitement à 60 niveaux hors ligne dans ce jeu de réflexion qui utilise la logique ! Télécharger le jeu gratuit Pathi: Puzzle Logique Physique





Monopoly Tycoon (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v0.15.3, 617 Mo, iOS 13.0, Nvizzio Creations) Le jeu MONOPOLY Tycoon vous souhaite la bienvenue ! Vous avez été sélectionné(e) par M. MONOPOLY pour lui montrer tout votre potentiel et devenir un magnat de l’immobilier ! Pensez-vous pouvoir relever ce défi ? Les citoyens vous attendent !



Les plateaux 2D classiques sont devenus une ville florissante en 3D, avec ses bâtiments, son trafic et ses citoyens attachants qui vaquent à leurs affaires ou profitent de la ville que vous leur construisez. Chaque ville est familière tout en étant unique, avec son caractère propre, son style architectural et ses excentricités. Télécharger le jeu gratuit Monopoly Tycoon





Legend of Pandonia (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.301, 924 Mo, iOS 11.0) Jouez à un rôle fantastique en jouant à l'aventure avec les héros Convoquez plus de 120 héros uniques qui combattent le mal et trouvez les Soulstone pour sauver Hermès!



Le grand continent d'Hermès. Mettez votre stratégie et vos tactiques à l'épreuve lorsque vous invoquez, modernisez et collectionnez des héros, participez à des batailles PvE et PvP et utilisez le système Link pour donner le pouvoir à vos guerriers.



Dans cet anime RPG, vos héros doivent trouver les Soulstone et sauver la terre de la ruine. Des guerriers de cinq ordres de tout Hermès cherchent les cinq pierres d'âme pour obtenir le pouvoir des dieux. Le Sixième Ordre, les Chevaliers Albion, doit donc les trouver en premier et empêcher la destruction d'Hermès. Télécharger le jeu gratuit Legend of Pandonia





Krispee Street (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 350 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Inspiré du webcomic à succès, ce jeu d'objets cachés chargé en émotions positives propose des centaines de personnages décalés et d'objets insolites à retrouver. Plongez-vous dans le monde original, curieux et chaleureux de \"Krispee\".



Votre mission est d'animer les habitants et le monde de \"Krispee Street\". Trouvez des centaines de personnages et d'objets éparpillés dans les nombreux niveaux. Vous allez rire, vous allez sourire, vous allez peut-être même verser une (petite) larme : \"Krispee Street\" contient toutes les émotions que vous pensiez ne jamais éprouver. Télécharger le jeu gratuit Krispee Street





Idle Siege (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 282 Mo, iOS 13.0, Gameloft) INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT ET LANCEZ L'ATTAQUE !



Vous êtes le puissant seigneur qui doit aller conquérir les Îles imprenables. Pour défier l'impossible, vous devrez faire des choix tactiques cruciaux pour mettre en pièces leurs défenses.



Mais soyez tranquille ! Une fois l'attaque planifiée, vos troupes travailleront jour et nuit pour attaquer la forteresse ennemie et ramasser les ressources, même pendant votre sommeil. Alors, faites sonner les tambours et partez en guerre dans ce jeu de gestion militaire captivant ! Télécharger le jeu gratuit Idle Siege





EA SPORTS™ UFC 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.7.05, 170 Mo, iOS 11.0, Electronic Arts) UFC Mobile 2 vous offre un MMA plus authentique que jamais. Mettez vos adversaires KO avec de nouveaux combattants, des compétences avancées et des catégories de poids mises à jour, le tout en relation avec l’UFC.



Les sports de combat, revisités. Découvrez toute l’authenticité de l’UFC en récupérant et en affrontant les meilleurs athlètes au monde. Participez à des combats intenses et profitez de contenus dynamiques entre chaque événement UFC. Aucun autre jeu de combat ne pourra vous l’offrir. L’univers de l’UFC n’a jamais été aussi accessible.



Débloquez vos combattants préférés et améliorez-les pour toujours plus de puissance. Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS™ UFC 2





Awaken : Chaos Era (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0.93711, 2,3 Go, iOS 13.0, DianDian Interactive Holding) Entre dans le monde mythique d'Awaken, une terre ancienne ou règnent en maîtres les éléments qui l'ont créée. L'ancien roi a amené le continent au bord de la destruction à cause de son avidité et de soif de pouvoir. La paix est maintenant révolue et la lutte entre la lumière et l'obscurité ne fait que commencer. Ne reste pas les bras croisés, enrôle-toi et réveille le héros qui sommeille à l'intérieur de toi ! Télécharger le jeu gratuit Awaken : Chaos Era





Arcanium: Rise of Akhan (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v0.2.1, 1,5 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Choisissez vos trois héros et commencez votre quête épique pour affronter le dangereux Akhan the Calamity et sauver le royaume d'Arzu. Ce jeu de cartes de stratégie en monde ouvert propose un mode solo et mêle joyeusement les genres roguelike et deckbuilding. L'univers fantastique d'Arcanium, où le bon, le mal, la magie et la technologie se rencontrent, est peuplé d'animaux anthropomorphes et exalte la camaraderie et le courage.



Lancez-vous ! Mais attention : si l'un des membres de votre trio se laisse corrompre, ce sera la fin de votre quête... Télécharger le jeu gratuit Arcanium: Rise of Akhan





Ant Legion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 515 Mo, iOS 10.0, 37GAMES) Construisez votre empire souterrain !



C'est un grand monde pour de petites fourmis ! Cependant, avec les bonnes décisions, votre essaim pourrait être en mesure de dominer le jardin de quelqu'un !



Découvrez les secrets de ces minuscules créatures tout en jouant.



Développez votre nid principal et établissez des colonies ! Télécharger le jeu gratuit Ant Legion





Angry Birds Journey (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.0, 212 Mo, iOS 13.0, Rovio Entertainment Oyj) Rejoignez les Angry Birds dans une aventure magique à la recherche des Merveille-œufs !



Lancez les oiseaux avec votre fronde et faites s'effondrer les tours pour résoudre les casse-têtes et secourir les adorables poussins dans ce jeu de lancer casual et simple. Détendez-vous et défoulez-vous en jouant au jeu Angry Birds le plus amusant et le plus accessible ! Retrouvez les âmes sœurs des lucioles et résolvez de nombreux autres casse-têtes dynamiques.



Caractéristiques :

• Jouez quand vous le voulez, où vous voulez !

• Résolvez des casse-têtes amusants et relaxants !

• Jouez à des centaines de niveaux excitants ! Télécharger le jeu gratuit Angry Birds Journey





Nouveaux jeux payants iOS :

ZED BLADE ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 161 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Dans ZED BLADE, votre objectif est de détruire la forteresse Yggdrasil dans le cadre de l'opération Ragnarok. Outre un défilement horizontal assez classique, ce jeu rétro offre la possibilité de choisir l'armement des avions afin de combattre les vagues ennemies en fonction de son style de jeu préféré. Attention les yeux, c'est pixelisé comme à l'époque, mais amélioré sur plusieurs points comme la sauvegarde en ligne, les classements ou encore la possibilité de personnaliser le pad virtuel. Télécharger ZED BLADE ACA NEOGEO à 3,99 €