BlazBlue Entropy Effect débarque sur mobile !

BlazBlue Entropy Effect est la surprise du jour, le jeu de 91Act.com faisant en effet son apparition sur App Store. La suite de BlazBlue RR est jeu d’action roguelite offrant une expérience de combat exaltante grâce à une progression et des graphismes soignés.

Découvrez BlazBlue Entropy Effect

Avec 14 personnages aux styles de combat uniques, les joueurs doivent mixer leurs capacités pour personnaliser les combos, créant une expérience sur mesure. Chaque partie est un nouveau départ, où vous ne vous ennuierez jamais grâce à des builds variés. Ce spin-off de la série BlazBlue propose une histoire originale, indépendante de l’intrigue principale.



Ayant connu le succès sur PC avec des mises à jour constantes, le jeu débarque sur mobile avec un contenu enrichi. Profitez de dizaines de variations de mouvements par personnage, d’une compatibilité manette, d’une personnalisation des contrôles tactiles pour iPhone/iPad, et d’options de difficulté adaptées aux novices comme aux vétérans. Mieux, un mode coop local via LAN permet de jouer avec un ami.

Notre avis sur BlazBlue Entropy Effect

BlazBlue : Entropy Effect est donc un jeu d'action en 2D qui utilise des personnages de la série de combat BlazBlue, mais, pour l'avoir testé sur PC, son histoire ne nécessite pas de connaissances préalables de la franchise. Le plaisir de contrôler robot ACER dans un univers cyberpunk fait toujours mouche, tout comme l'évolution des personnages dans un monde en réalité virtuelle.



Le jeu offre des combats fluides et jouissifs avec des personnages variés comme Hakumen et Noel, ainsi que des lieux et des boss diversifiés. Malgré une narration accessoire, BlazBlue Entropy Effect brille par sa progression méta-récompensante et ses superbes visuels, de quoi plaire aux amateurs de jeux d'action à défilement latéral comme Dead Cells. Espérons que le portage soit à la hauteur, ce qui semble être le cas dans la bande-annonce vidéo ci-dessus.

À vos téléchargements !

Si vous êtes intéressés, précommandez le jeu qui sera lancé mondialement le 22 juillet sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu BlazBlue Entropy Effect