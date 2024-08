La mise à jour 34 de Dead Cells arrive sur mobile, la 35 sera la dernière majeure

La mise à jour "Clean Cut", aussi numérotée 34, de Dead Cells arrivera plus tard cette année sur nos mobiles. Le studio Motion Twin en a profité pour nous expliquer que la suivante, la mise à jour 35, sera la dernière mise à jour majeure du jeu. Si vous n'en avez pas entendu parler, Dead Cells est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, toutes plateformes confondues. Originellement sur PC, il a fait une l’effet d’une petite bombe sur consoles avant de connaître un succès tout aussi vif sur mobile. On compte pas moins de trois versions sur iOS, avec le jeu classique sur l'App Store, la version "+" sur Apple Arcade et la version Netflix.

Dead Cells se termine bientôt

Depuis son lancement, Dead Cells a reçu de multiples mises à jour majeures de contenu gratuites ainsi que des packs de DLC payants. Mais d'après Motion Twin et Evil Empire, la version 35 de Dead Cells sera la dernière mise à jour majeure pour le jeu, le studio Evil Empire passant à autre chose. Dans un avenir plus proche, les développeurs ont confirmé que la mise à jour "Clean Cut", qui est arrivée sur PC et consoles en avril 2023, sera disponible sur mobile plus tard cette année. La 35, nommée The End is Near, sera probablement lancée en 2025 sur iPhone et Android.

Notre avis sur Dead Cells

Ceux qui n’ont pas encore essayé ce titre unique peuvent relire notre test de Dead Cells, un jeu de style Roguelike / Metroidvania qui mêle des graphismes 2D de haute volée (et des personnages en 3D low-res) avec un gameplay ultra nerveux et très technique.

C'est riche, c'est addictif, et le jeu nous offre un gameplay très réussi, que l'on peut que vous conseiller avec une manette MFi, pour une expérience parfaite. En revanche, Dead Cells peut facilement jouer avec vos nerfs, que ce soit sur sa difficulté, ou sur le hasard du loot...

Télécharger Dead Cells

Dead Cells a été le meilleur jeu de 2019 lors de sa sortie sur iOS en tant que sortie premium réalisée par Playdigious. Avec la mise à jour 35, le jeu aura eu 4 packs de DLC, 18 mises à jour majeures et plus encore. Vous pouvez jouer à "Dead Cells" sur iOS, Android, Netflix pour mobile (gratuit), Apple Arcade (gratuit), Steam, Nintendo Switch, Xbox, PS4 et PS5, rien que ça.

Télécharger Dead Cells à 9,99 €