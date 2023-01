Dead Cells s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires sur mobile !

Le studio Playdigious vient d'annoncer sur Twitter que son titre phare, Dead Cells, s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires sur iOS et Android. L'éditeur a annoncé ce chiffre symbolique après que Motion Twin a dévoilé que la version consoles et PC avait franchi la barre des 6 millions en novembre 2021.



Dead Cells est donc un grand succès sur mobile, et il a même été récemment ajouté à Apple Arcade sous la forme de Dead Cells+.

Dead Cells est un HIT

We are proud to begin this new year with a big announcement!#DeadCells has sold over 5 millions copies on #mobile worldwilde! (not including subscription services) 🥳



The #DeadCells family is getting so big, it's going to be difficult to have everyone on the picture! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/lKsvU3vLuc — Playdigious (@Playdigious) January 24, 2023

Regardez la dernière bande-annonce de Dead Cells sur mobile ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore testé Dead Cells, il s'agit d'un excellent roguevania mêlant action et plateforme qui requiert une parfaite maîtrise des mouvements du personnage, spécialement pour triompher lors de combats nerveux en 2D très techniques. Les ennemis sont tous plus coriaces les uns que les autres et nécessitent que vous choisissiez les bonnes armes et les bonnes compétences, en plus d'en user de la bonne manière. En effet, il s'agit d'un jeu très (très) difficile, souvent appelé "try & die" qui demandera des efforts et de la patience. Il n'est pas forcément à la portée de tous, mais une manette Bluetooth est fortement conseillée.



Espérons en tout cas qu'étant donné le succès de Dead Cells sur mobile, les développeurs porteront les DLC plus rapidement qu'actuellement. D'ailleurs, le prochain contenu additionnel à venir n'est autre que le pack Castlevania, un add-on très attendu par les fans.

Télécharger Dead Cells à 10,99 €