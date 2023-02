Dead Cells mobile apporte le mode Boss Rush et le DLC Everyone is Here 2

Les joueurs de Dead Cells sur mobile ont eu droit ce matin à une double mise à jour majeure sur iOS et Android grâce à la version 3.2.0 qui vient de sortir. Cette mise à jour, bientôt disponible sur Apple Arcade pour Dead Cells+, apporte le mode Boss Rush et la mise à jour intitulée "Everyone is Here 2" qui est un crossover avec un tas de jeux dont Shovel Knight, Hotline Miami, Katana Zero, Risk of Rain 2, Terraria et Slay the Spire. Du lourd !

Dead Cells 3.2 est à télécharger

Les mises à jour apportent un mode de jeu alternatif, des personnages de grands noms des jeux "indé", de nouveaux cosmétiques, des boss améliorés, et bien plus encore.



Regardez les bandes-annonces des deux mises à jour de Playdigious ci-dessous, ainsi que leur contenu.

Boss Rush Mode

Découvrez un nouveau mode de jeu alternatif pour combattre vos boss préférés à la suite : Passez les 4 épreuves et vainquez des boss nerveux pour gagner de l'or et des cellules à investir dans la forge.

Profitez d'une récompense bien méritée pour vos efforts avec 8 nouveaux skins, une nouvelle arme, une nouvelle compétence et une nouvelle mutation.

Vous avez envie de plus de défis ? Voyons si vous survivrez aux boss améliorés...

Gravez votre succès dans la pierre avec une nouvelle statue personnalisable.

Everyone is Here Vol. 2

Ajoutez du piquant à vos runs avec 6 nouvelles tenues, armes et lore rooms basées sur vos jeux indépendants préférés : Lancez des météores du ciel avec l'épée céleste Starfury de Terraria,

Frappez les monstres à l'épaule et rebondissez avec le sceptre royal de Shovel Knight,

Frappez et assommez vos ennemis avec la batte de baseball de Jacket dans Hotline Miami,

Lancez des objets dévastateurs avec Subject ZERO vous pensiez vraiment que nous allions simplement ajouter un autre Katana ?

Puisez dans le deck diversifié de Slay the Spire pour utiliser les compétences dévastatrices de chacune des classes,

Tailladez tous vos ennemis avec le Glaive laser destructeur de Risk of Rain.

Rassemblez des objets de Shovel Knight, Hotline Miami, Katana Zero, Risk of Rain 2, Terraria et Slay the Spire !

Maintenant que ces mises à jour majeures sont sorties, vous n'avez plus aucune raison de passer à côté de Dead Cells sur mobile. Un portage magnifique signé Playdigious à qui l'on doit également l'excellent Streets of Rage 4.



Qui estime que Dead Cells est l'un des meilleurs titres sur mobile ?

Télécharger Dead Cells à 10,99 €