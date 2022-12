Dead Cells+ s'infiltre sur Apple Arcade, pour notre plus grand bonheur

Après la mise à jour majeure de Dead Cells sur iOS et Android il y a quelques jours, Playdigious lance Dead Cells+ sur Apple Arcade. En tant que "HIT" de l'App Store, Dead Cells+ comprend tous les DLC payants antérieurs et les mises à jour de contenu. Il dispose également de classements mobiles exclusifs, ce qui devrait inciter les 100 millions d'abonnés à Apple Arcade à lancer une partie de cet excellent jeu d'action 2D signé Motion Twin et porté par Playdigious.

Dead Cells+ débarque sur Apple Arcade

Regardez le trailer de Dead Cells+ sur Apple Arcade ci-dessous :

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre...! Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.

Les caractéristiques clés de Dead Cells :

Roguevania : L'exploration progressive d'un monde interconnecté, mêlant la rejouabilité d'un rogue-lite aux poussées d'adrénaline de la menace de la mort définitive.

Action 2D nerveuse et dynamique : Apprenez les attaques de vos ennemis pour rester en vie, ou préparez-vous à être renvoyé dans votre cellule avant d'avoir pu dire "baguette"

Progression Non-linéaire : Débloquez de nouveaux niveaux à chaque mort, optez pour le chemin qui correspond le mieux à votre style actuel, votre manière de jouer ou votre humeur. Assurément, les remparts ne peuvent pas être pire que les égouts, n'est-ce pas?

Jouez à votre rythme : Explorerez-vous chaque recoin du château, ou vous précipiterez-vous vers la fin ?

Practice Makes Perfect - Testez votre skill dans la Salle d'Entrainement avant de choisir votre route sur la Carte du Monde

Everyone is Here! - Des tenues et des armes venant de vos jeux indés préférés sont arrivés sur l'île! Récupérez des objets venant de Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skul & Curse of the Dead Gods !

Support des manettes externes MFi

Deux modes de jeu disponibles : Original & Auto-Hit

Contrôles personnalisables & Plus d'options de contrôles tactiles disponibles : Changez l'emplacement et la taille des boutons à votre guise, glissez le doigt pour esquiver, ...

Les ajouts exclusifs à Dead Cells+ :

Repensé soigneusement pour Apple Arcade avec une interface retravaillée

Nouveaux classements quotidiens : Testez vos compétences contre des joueurs du monde entier !

Notre avis sur Dead Cells

Si vous n'avez pas encore goûté à Dead Cells, il s'agit d'un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une parfaite maîtrise des vos mouvements, spécialement pour triompher lors de combats nerveux en 2D très techniques. Les ennemis, boss inclus, sont tous coriaces et nécessitent que vous choisissiez les bonnes armes et les bonnes compétences. En effet, il s'agit d'un jeu très difficile, souvent appelé "try and die" qui demandera des efforts et de la patience.



Pour le situer, on peut dire que Dead Celles est un roguelite à la Binding of Isaac ou encore Rogue Legacy, mais qui s'inspire de Dark Souls.



Ne vous étonnez pas donc, à la première erreur, de vous voir repartir du début... La différence avec les titres cités ? C'est que, durant vos très nombreux essais, vous allez récolter des cellules à échanger contre des objets et équipements pour repartir plus forts, avec de nouveaux passages, mais également pour tout simplement apprendre de vos erreurs.

Les DLC inclus dans la version +

La version "+" comprend également les DLC suivants qui sont évidemment gratuits pour les abonnés Apple Arcade :

The Bad Seed

Des niveaux inédits dans lesquels perdre la tête : la très agitée Serre et le toxique Marais des Fugitifs

De nouveaux monstres à déchiqueter : faites la connaissance des habitants, dont le Champignon d'abrutissement et l’Envoyeur

De nouvelles armes à manier : coupez les têtes qui dépassent avec la Faux-griffe, ou faites danser l’ennemi avec l’Oud

Un nouveau boss à affronter : Maman Tique a hâte de faire votre connaissance

Fatal Falls

3 nouveaux biomes : respirez de l’air frais aux Temples brisés, barbotez aux Rivages éternels et prenez une photo au Mausolée

8 nouveaux monstres : les Gardiens au sang froid et leurs amis seraient ravis de vous faire découvrir leur culture... Mais dites-moi, est-ce que j’aperçois des membres de votre famille aux Rivages éternels ?

7 nouvelles armes : la petite Sérénade est idéale pour briser la glace avec les gens du coin, et les Crocs de serpent feraient un excellent souvenir...

1 nouveau boss : l’Épouvantail est très fier de ses talents de jardinier et n’hésite pas à frimer

Queen and the Sea

2 nouveaux biomes : Frayez-vous un chemin parmi des épaves englouties, escaladez un phare en feu et affrontez le plus redoutable de vos ennemis.

9 nouvelles armes, dont un requin à lancer, un trident et un crochet de pirate (cache-œil non inclus).

2 nouveau boss : Ne perdez pas la tête avant de rencontrer la reine !

Si vous êtes curieux de découvrir Dead Cells sur iOS, n'oubliez notre test réalisé en 2019, sachant que Dead Cells+ sur Apple Arcade est encore meilleur. Espérons enfin que les mises à jour arriveront simultanément sur iOS, Android et Apple Arcade à l'avenir.

Télécharger le jeu Dead Cells+