No Way Home se relance sur l’App Store après son départ d’Apple Arcade

No Way Home, le jeu d’aventure et de tir signé SMG Studio, fait peau neuve en revenant sur l’App Store, quelques mois après avoir quitté Apple Arcade. Cette pépite, déjà plébiscitée pour son univers riche et ses graphismes soignés, est maintenant accessible via un modèle « essayez avant d’acheter ». Les premiers chapitres sont gratuits, et un achat unique débloque l’expérience complète, sans publicité, pour 5,99 euros.

Redécouvrez No Way Home

Dans No Way Home, vous incarnez un héros échoué dans une galaxie hostile, où chaque recoin regorge de dangers, d’amis insolites et d’ennemis redoutables. Ce jeu d’action à double sticks offre des combats rythmés, où stratégie et réflexes sont de mise. Utilisez des couvertures, un bouclier régénérant et des armes personnalisables pour survivre. Explorez un monde procédural rempli de missions, de boss colossaux et de butins rares, ou tracez votre propre chemin en mode exploration libre. Avec son mode histoire captivant, ses doublages pleins d’humour et ses visuels dessinés à la main, le jeu plonge les joueurs dans une aventure spatiale unique.



Visionnez la bande-annonce pour vous faire une idée :

SMG Studio, connu pour des titres comme Moving Out ou OTTTD, excelle une fois encore avec ce jeu original à plus d'un titre. Outre le mode histoire, No Way Home propose des défis quotidiens, des mini-jeux d’arcade et une prise en charge complète des manettes, garantissant une rejouabilité infinie. Chaque jour, une nouvelle méga-arme vient pimenter l’expérience, à la manière des défis populaires de Fortnite.



Si vous aviez découvert No Way Home sur Apple Arcade, cette nouvelle version disponible sur l’App Store réserve son lot de surprises et d’améliorations. Fini la recherche de vendeurs pour les améliorations : vous pourrez désormais infiltrer des bases, profiter d’une navigation optimisée et affronter de nouveaux boss palpitants, parmi de nombreuses autres nouveautés.

Un téléchargement gratuit avant de payer

Après avoir conquis les joueurs sur Steam et Apple Arcade, No Way Home s’offre donc une nouvelle vie sur l’App Store. Fini l’abonnement mensuel d’Apple Arcade : un seul achat suffit pour plonger dans cet univers foisonnant. Et quoi de mieux que de l'essayer gratuitement avant de passer à la caisse pour moins de 6 euros ?



Téléchargez-le dès maintenant sur l’App Store et embarquez pour une odyssée spatiale inoubliable !

