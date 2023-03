Soccer Physics est de retour sur l'App Store, six ans après son départ !

Il y a neuf ans, le développeur finlandais Otto Ojala sortait Soccer Physics sur l'App Store, un jeu de football délirant utilisant un moteur physique extrêmement douteux. Le résultat était pourtant plus qu'amusant. Les joueurs maladroits y faisaient tout leur possible pour tenter de marquer un but. Si certains ont affirmé qu'il n'était pas possible d'y jouer sans sourire, le jeu avait été retiré en 2017. Mais heureusement, Otto a décidé de relancer son jeu avec un retour fracassant sur l'App Store !

Soccer Physics de nouveau sur l'App Store

Malgré le succès de Soccer Physics, le développeur s'est lassé et a décidé de retirer tous ses projets de l'App Store lorsque sa licence de développeur a expiré en mai 2017. Soccer Physics a survécu sous la forme d'une version WebGL très soignée qui est jouable dans le navigateur sur le site d'Otto.

Parmi les raisons qui l'ont poussé à arrêter, nul doute que la pluie de clones qui s'est rapidement abattue sur l'App Store a joué un rôle important. De même, il est difficile de gagner sa vie avec des petits jeux indépendants, les joueurs ne voulant plus dépenser un centime si ce n'est pas pour une licence populaire (et encore). Avec un prix inférieur à 2 euros, Soccer Physics n'a pas rendu riche notre ami Otto.



Cependant, après avoir été catégorique contre un retour sur l'App Store, Otto a changé d'avis et, après avoir travaillé à le remettre sur pied, Soccer Physics est à nouveau disponible sur iOS et mis à jour pour les appareils modernes. Il est également entièrement gratuit, sans aucune publicité.



En attendant de savoir si le développeur finlandais a prévu de faire revivre d'autres anciens jeux de son catalogue, il semble que de nouveaux projets se profilent à l'horizon. En tout cas, le modèle économique gratuit avec une option pour soutenir le travail effectué est à saluer. Si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à lui faire un petit don !

Télécharger le jeu gratuit Soccer Physics