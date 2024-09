Star Wars : Hunters numéro 1 sur l'App Store aux USA, UK et Canada dès son lancement

Le nouveau jeu de tir en arène basé sur la licence Star Wars, appartenant désormais à Disney, a atteint le top 1 dans plusieurs pays. Mais ce free-to-play n'a fait son apparition que dans un seul top 100 des meilleures ventes, montrant que la modèle économique ne pousse pas à dépenser, comme vu dans notre test de Star Wars Hunters.

Star Wars: Hunters accueilli favorablement

Star Wars : Hunters de Zynga s'est classé dans le top 10 des jeux App Store les plus téléchargés dans six pays le jour de son lancement, selon les données de la société d'intelligence économique Appfigures.



Lancé le 4 juin dernier dans le monde entier, mais déjà disponible en France depuis plusieurs semaines, Star Wars Hunters a nécessité près de six ans de développement avec près de 300 personnes. Résultat, il a été le jeu le plus téléchargé sur iOS au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Il s'est également classé n° 5 en Hongrie, n° 7 en Thaïlande et n° 9 au Brunei.



Mieux, au classement général des téléchargements, qui comprend les applications autres que les jeux, il a atteint le top 10 dans deux pays, se classant à la troisième place aux États-Unis et à la huitième au Canada.



Côté monétisation, le jeu s'est classé dans le top 100 des recettes dans un seul pays, à la 75e place au Pakistan. Mais gageons que les joueurs ont déjà commencé à dépenser pour améliorer leurs héros et pour personnaliser l'expérience, comme dans Fortnite par exemple.

Une progression intéressante

Deux jours plus tard, le 6 juin, Star Wars : Hunters s'est classé dans le top 10 général dans neuf pays, conservant sa première place aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les joueurs l'ont plébiscité en Hongrie, en Thaïlande, au Chili, en République tchèque, en Espagne et à Singapour. Sur la même période, Hunters s'est classé dans le top 10 des jeux iOS les plus vendus dans 10 pays.



Selon les premières estimations d'AppMagic, Star Wars : Hunters a accumulé 790 000 téléchargements depuis sa sortie mondiale sur l'App Store et Google Play, générant 458 000 dollars de dépenses de la part des joueurs.

Squad Busters fait mieux

À titre de comparaison, un autre grand lancement récent, Squad Busters de Supercell, s'est classé au premier rang des jeux les plus téléchargés de l'App Store dans 156 pays lors de sa sortie le 29 mai. Il est d'ailleurs encore premier en France à l'heure actuelle.



Squad Busters a généré 1,1 million de dollars grâce aux dépenses des joueurs et 8,8 millions de téléchargements le jour de son lancement. En une semaine, le jeu de Supercell a même dépassé les 10 millions de dollars de recette.



Dans les deux cas, ce sont des jeux parfaitement pensés pour les smartphones, avec des graphismes et un gameplay très travaillés, mais deux expériences totalement différentes. Le premier est un Battle Royale, l'autre est un MOBA.

