Epic Games proposera aussi Fortnite sur iPad dans l'UE

Hier, nous avons appris qu'Apple devra bientôt appliquer à l'iPad les mêmes modifications que celles apportées à l'iPhone au sein de l'Union européenne, notamment ouvrir iPadOS aux App Store alternatifs. Ni une ni deux, Epic Games a sauté sur l'occasion pour clamer haut et fort qu'il sortirait aussi Fortnite pour l'iPad.

Le studio américain avait déjà confirmé en début d'année travailler à la sortie d'une version iPhone de Fortnite dans l'UE, le jeu devant être disponible sur le futur Epic Games Store, une place de marché d'applications alternative. Ainsi, la version iPhone de Fortnite arrivera "bientôt", et une version iPad suivra "cette année". Si vous vous demandez ce qui peut prendre autant de temps pour passer de l'iPhone à l'iPad pour un jeu qui était, jadis, disponible sur l'App Store, il s'agit simplement d'une question d'autorisation. Tant qu'Apple n'a pas explicitement approuvé les magasins tiers et le sideloading sur iPad, Fortnite doit patienter.

Justement, la Commission européenne a déclaré hier qu'iPadOS, le système d'exploitation conçu spécifiquement pour l'iPad, est désormais considéré comme un gardien numérique (gatekeeper) en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, le fameux Digital Markets Act (DMA). En conséquence, Apple doit se conformer aux exigences fixées par la DMA, avec probablement les mêmes mesures prises sur l'iPhone.



Depuis iOS 17.4, les utilisateurs d'iPhone résidant dans l'un des 27 pays membres de l'Union européenne peuvent télécharger des applications sur des places de marché alternatives plutôt que sur l'App Store, et à partir d'iOS 17.5, les applications sont disponibles directement sur les sites web des développeurs. De plus, les paiements alternatifs sont autorisés, tout comme les émulateurs, les applications de Cloud Gaming et plus encore. Apple a notamment été contrainte d'ouvrir sa puce NFC.



Pour l'instant, seules les applications iPhone peuvent être téléchargées en dehors de l'App Store, mais Apple devra étendre cette fonctionnalité à l'iPad. À date, Apple a créé plus de 600 nouvelles API pour les développeurs européens; d'aucuns ne doutent que tout cela sera bientôt également disponible dans d'autres pays comme les USA. Apple est attaqué par de nombreux gouvernements pour son manque d'ouverture à la concurrence. Mais dans le cas de l'UE, les utilisateurs sont parfois perdants, comme nous l'expliquions pour l'émulateur Delta. En effet, si c'est comme Delta et AltStore, Epic Games fera payer l'accès à son propre magasins d'applications...



Voici en tout cas le communiqué d'Epic Games :

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌



We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC