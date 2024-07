iOS 17.5 : la 2e bêta permet le téléchargement des applications sur les sites web

Depuis iOS 17.4, Apple a ouvert la distribution des applications en dehors de l'App Store, cela signifie que les utilisateurs peuvent télécharger des apps sur des stores tiers et même maintenant... sur des sites internet ! En effet, depuis la 2e bêta d'iOS 17.5 publiée ce soir, il est possible de télécharger des applications directement sur le site du développeur. On retrouve un peu la même expérience que sur un Mac quand on veut télécharger une application qui n'est pas disponible sur le Mac App Store.

Encore une facilité pour télécharger une application

La dernière bêta d'iOS 17.5, vient avec une belle nouveauté pour les utilisateurs européens : la possibilité de télécharger des applications directement depuis les sites Web des développeurs, contournant ainsi l'App Store traditionnel et les stores alternatifs qui existent depuis le début du mois de mars. Cette fonctionnalité, disponible uniquement pour les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne est une énorme nouveauté dans la distribution des applications !



Les développeurs souhaitant offrir leurs applications en dehors de l'App Store doivent remplir plusieurs conditions strictes. Ils doivent être membres du programme Apple Developer depuis au moins deux ans et soumettre leurs applications au processus de notarisation d'Apple, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs. De plus, cette possibilité est réservée aux applications ayant déjà atteint un million de premières installations annuelles dans l'UE.

Les applications téléchargées hors App Store pourront être gérées avec la même facilité que celles obtenues via le magasin officiel. Les utilisateurs devront cependant activer une option dans les réglages de leur iPhone pour permettre ces installations, avec chaque application nécessitant une autorisation explicite avant l'installation (sécurité maximale !).

0 commission, mais...

Comme indiqué sur la page dédiée, Apple ne prendra aucune commission sur les ventes réalisées directement dans les applications téléchargées via les sites Web des développeurs, mais imposera des frais de technologie de base de 0,50 euro pour chaque installation annuelle dépassant un million. Les développeurs devront également assurer un niveau de service comparable à celui offert via l'App Store, incluant le support client et la gestion des remboursements. À noter que pour les dédommagements financiers, ce sera uniquement entre l'utilisateur et le développeur, Apple n'interviendra pas, comme l'application n'a pas été obtenue depuis l'App Store.