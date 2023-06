La bêta d'iOS 17 ne permet pas encore le sideloading, mais...

Apple passe actuellement sous les fourches Caudines des gouvernements du monde entier, en particulier de l'Union européenne, qui l'accusent de pratiques anticoncurrentielles liées à l'App Store et à iOS. Ces accusations concernent le fait que l'entreprise ne permet pas aux utilisateurs d'installer des applications provenant d'autres magasins ou sources. Bien que plusieurs personnes de confiance ont suggéré qu'Apple envisageait d'autoriser le chargement latéral avec iOS 17, cela ne s'est pas concrétisé.



Cependant, Craig Federighi, vice-président d'Apple en charge de l'ingénierie logicielle, a déclaré que l'entreprise pourrait se conformer aux décisions de l'UE concernant le chargement latéral d'applications.

Des rumeurs circulaient avant le keynote de la WWDC 23 selon lesquelles Apple préparait un changement majeur pour permettre le chargement latéral sur iOS. Cela signifierait que les utilisateurs pourraient installer des applications provenant de sources extérieures à l'App Store. Des sources fiables avaient révélé que le projet de chargement latéral était supervisé par Andreas Wendker, un ingénieur logiciel directement lié à Craig Federighi, et Jeff Robbin, un responsable de service chez Apple relevant directement d'Eddy Cue. Cependant, Apple ne laisserait pas les utilisateurs avoir une totale liberté malgré cette avancée significative. Des exigences de sécurité spécifiques seraient toujours en place pour les logiciels distribués en dehors de l'App Store, similaires à ce qui existe déjà sur Mac.

Il était également rapporté qu'Apple autoriserait le chargement latéral uniquement dans les pays de l'Union européenne, et des indications dans le code d'iOS 16 semblaient corroborer cette information en limitant les nouvelles fonctionnalités en fonction de la localisation de l'utilisateur.

Cependant, la première bêta d'iOS 17, qui est sortie récemment, ne propose pas le chargement latéral d'applications, contrairement à Android qui le permet depuis ses débuts. Craig Federighi a mentionné lors d'une émission en direct après la WWDC que son entreprise travaillait avec l'UE pour discuter de la conformité, laissant entendre qu'elle finira par proposer cette option. Il n'a pas confirmé explicitement que cela serait inclus dans iOS 17, mais il est possible qu'Apple maintienne cette fonctionnalité secrète jusqu'à ce qu'elle soit déployée publiquement plus tard dans l'année.

Il est important de noter qu'Apple ne souhaite pas que le chargement latéral devienne un sujet de discorde avec les gouvernements. Si cette fonctionnalité est finalement proposée sur iOS, l'entreprise fera tout son possible pour la rendre peu visible pour la plupart des utilisateurs. En effet, l'App Store est une source de revenus importante pour Apple, car les développeurs paient une commission sur chaque vente pouvant aller jusqu'à 30 % à l'entreprise.



Si les rumeurs se confirment, le chargement latéral ne serait disponible que dans les pays où Apple serait contraint de le permettre, la France en tête. Même dans ce cas, elle devrait proposer le minimum syndical. Seul problème, si Apple cède dans l'UE, d'autres pays comme l'Inde ou même les USA pourraient suivre.

Apple didn't mention app sideloading at #WWDC23, except for when @gruber explicitly asked Craig Federighi about it during The Talk Show.

🎬

#iOS17 #iOS #Apple pic.twitter.com/Nr9qBHlaob