Apple va lancer la bêta 1 d'iOS 17.5 cette semaine

Vous pensiez qu'Apple avait arrêté son programme bêta ? Et bien la firme américaine va bientôt publier iOS 17.5 d'après un leaker à l'excellente réputation sur X. D'après lui, la publication est imminente, la mise à jour remplaçant iOS 17.4.1 portera le numéro de build 21F5048f.

L'état des mises à jour iOS

Ce compte a toujours vu juste quant à la sortie de nouvelles versions logicielles, c'est pourquoi il est tout à fait plausible qu'iOS 17.5 soit publié dans le courant de la semaine, en bêta 1. D'ailleurs, nous avons vu plusieurs visites avec des versions inconnues sur notre site, dont iOS 17.5. Il y a même une version iOS 17.4.2.

Pour mémoire, iOS 17.4.1 est actuellement la version la plus récente disponible, avec plusieurs correctifs liés à l'énorme mise à jour iOS 17.4. Cette dernière a été publié le 5 mars avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge des boutiques d'applications alternatives et des paiements tiers dans l'Union européenne. Apple a du se soumettre à l'UE pour être dans les clous de la loi DMA. La mise à jour comprenait également des transcriptions dans Podcasts, des améliorations de la protection contre les appareils volés et de Siri, de nouveaux emoji, et bien plus encore.

Les changements d'iOS 17.5

On ne sait pas encore ce qui est prévu dans le cadre d'iOS 17.5. mais nul doute qu'une partie des changements concernera les utilisateurs d'iPhone dans l'UE. En effet, malgré les évolutions historiques, Apple reste sous le coup d'une enquête de la Commission européenne. L'entreprise de Tim Cook n'est sans doute pas en adéquation avec les attendus de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Rappelons d'ailleurs qu'Apple a déjà assoupli ses nouvelles règles en annonçant la possibilité future pour les développeurs de proposer leurs applications en téléchargement directement depuis leur site web. Apple travaille aussi sur un changement de l'Apple ID.



Apple indique que cette fonctionnalité sera lancée au printemps, ce qui laisse supposer qu'elle sera incluse dans iOS 17.5.



De plus, Apple devrait supporter les nouveaux iPad Pro M3 et iPad Air M2 à venir avec iPadOS 17.5, et préparer le terrain pour le RCS, le protocole de communication qu'elle a annoncé pour 2024.