Apple supprime la mention "Pro" du casque Vision dans la bêta d'iOS 17.3

Après avoir présenté l'Apple Vision Pro en juin dernier lors de la WWDC 2023, la firme de Cupertino le commercialisera enfin le mois prochain. Si certains ont trouvé étonnant de lancer une toute nouvelle gamme avec un produit estampillé "Pro", aucun Vision tout court n'ayant été annoncé, il semble que l'entreprise prépare le terrain. En effet, dans iOS 17.3 bêta 2, elle a retiré le label "Pro" des mentions Apple Vision.

Un Apple Vision prochainement ?

Comme l'a remarqué 9to5Mac en farfouillant dans le code d'iOS 17.3 bêta 2, plusieurs chaînes de caractères qui mentionnaient Apple Vision Pro ont été mises à jour avec simplement "Apple Vision" à la place. Par exemple, les labels relatifs à l'App Store indiquaient auparavant "Mac, iPad et Apple Vision Pro Apps". Désormais, la même chaîne indique "Mac, iPad et Apple Vision Apps". De quoi tout de suite imaginer que la société dirigée par Tim Cook prépare une version non "Pro", un Vision standard moins cher.

Pas convaincu ? En parcourant le site web d'Apple, vous verrez que le menu dédié mentionne également le produit comme "Vision" au lieu de Vision Pro. Mais ça, c'était déjà le cas depuis le mois de juin.



Pour mémoire, avant même l'annonce officielle du Vision Pro, des rumeurs laissaient entendre qu'Apple travaillait également sur une version plus abordable, la version Pro étant proposée à partir de 3 499 dollars. Reste à savoir comme Apple va pouvoir réduire le prix sans (trop) rogner sur l'expérience et la qualité. Parmi les possibilités évoquées, des matériaux moins nobles et le retrait de fonctionnalité comme EyeSight, l'écran externe qui permet aux autres de vous "voir".



Qui espère un Apple Vision à moins de 2 000 euros pour passer du Mac au casque AR/VR ? Ah non, il ne faut plus dire AR/VR chez Apple.