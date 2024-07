Avec le Vision Pro, Apple a cherché à éliminer tout le vocabulaire qui a été utilisé par la concurrence jusqu’à aujourd’hui. Avec le Vision Pro, on ne parle pas d’un « casque », mais d’un ordinateur spatial, on ne parle pas d’AR ou de VR, mais de réalité mixte… Apple a fait attention aux mots utilisés lors de sa présentation en juin 2023 et fait de même sur son site internet ainsi que dans ses campagnes marketing. La firme de Cupertino souhaite maintenant que les développeurs fassent de même sur l’App Store de visionOS !

Apple ne veut pas les termes « AR » et « VR » dans les noms des applications visionOS

Apple a récemment confirmé le lancement imminent de son tant attendu Vision Pro. Ce lancement exclusif aux États-Unis, prévu pour le début du mois prochain, ouvrira la voie prochainement à une expansion internationale en 2024 et 2025. Dans la foulée, Apple a mis à jour Xcode, ouvrant la voie aux développeurs pour soumettre leurs applications visionOS à l’App Store. Cette mise à jour est essentielle avant le lancement officiel de l’ordinateur spatial révolutionnaire.



Cependant, avec cette avancée vient un changement de directives stratégique et qui n’est pas surprenant de la part de l’entreprise. Apple demande ouvertement aux développeurs de s’abstenir d’utiliser des termes tels que “AR” et “VR” dans le nommage de leurs nouvelles applications. Ces applications, conçues pour visionOS, sont explicitement définies comme des « applications de calcul spatial », se détachant des concepts conventionnels de réalité augmentée ou virtuelle.

Sur le site Apple Developer, de nouvelles recommandations et exigences pour l’App Store ont été détaillées, ces instructions couvrent les tests d’applications, la préparation de captures d’écran, la création d’icônes, et plus encore. Apple insiste pour que tout soit parfait pour le lancement du Vision Pro, encourageant chaque développeur à suivre scrupuleusement ces directives. Bien sûr, les développeurs n’auront pas de sanction si les directives ne sont pas suivies, toutefois leur approche sera différente de celle des autres applications de l’App Store si les directives ne sont pas suivies, ce qui risque de faire un peu tâche.



Pour entrer plus en détail dans le nommage et la description des applications, une spécificité est requise : l’utilisation de la marque “visionOS” avec un “v” minuscule, ainsi que la mention “Apple Vision Pro” sans division du nom. De plus, Apple conseille d’éviter des termes comme AR, VR, XR, et MR pour les applications visionOS.



Cette stratégie est une partie intégrante du plan de marketing et de marque d’Apple. En se concentrant sur le calcul spatial, Apple cherche à se distinguer des produits AR/VR de concurrents tels que Meta. Cette approche est renforcée par la position d’Apple sur le concept de “métaverse”. Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial d’Apple, a clairement rejeté ce terme lors d’une interview, soulignant la volonté d’Apple de ne pas être associé à l’échec de Meta dans le marché encombré des casques AR/VR.



L’Apple Vision Pro n’est pas seulement un nouveau produit, c’est une invitation à repenser l’avenir du calcul spatial et à redéfinir les normes de l’expérience utilisateur dans cet espace en pleine évolution.



